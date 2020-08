Pandemia de coronavirus continúa en México: López-Gatell

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud llama a no fiarse si bien ya está entrando en una fase de control

Si bien aseguró que ya está entrando en una fase de control, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la pandemia de coronavirus continúa en México.

“Todavía tenemos una importante actividad epidémica, pero durante el mes de julio empezó a hacerse cada vez más lenta.

“Es alentador porque nos permite ver cómo la epidemia está entrando ya en una fase de mayor control, y esto es gracias a ustedes, gracias a la contribución que todos y todas han hecho al quedarse en casa, en mantener las medidas de sana distancia”, puntualizó López-Gatell.

No obstante, apeló a la paciencia y a disciplina de la población al advertir que podrían surgir rebrotes de coronavirus si demasiadas personas salen rápido a la vía pública.

“Hacemos un llamado enfático a mantener la disciplina, mantener la cautela, mantener la paciencia; no salir a la calle si no es necesario; solamente las actividades más importantes, para conseguir el sustento, para mantener la economía familiar, pero otras actividades, por ejemplo, las recreativas, en este momento todavía no son procedentes.

“¿Qué podría pasar si empezamos a salir demasiadas personas a la vía pública? Que va a haber rebrotes”, remarcó López-Gatell.