PAN determinado a hacer valer su posición de segunda fuerza en San Lázaro

En aras de hacer valer su posición de segunda fuerza en San Lázaro, Marko Cortés aseguró que acudirán a instancias internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), si el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desconoce los acuerdos para que el Partido Acción Nacional (PAN) presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El dirigente nacional del blanquiazul hizo notar que Porfirio Muñoz Ledo “se quiere quedar en el cargo a costa de lo que sea, violentando la Constitución, violentando la legislación”.

“Ese es el Morena que está defraudado”, refirió.

Ello, en alusión al hecho de que Muñoz Ledo fuera reelecto como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

A decir de Cortés, lo anterior contraviene la ley orgánica del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por otra parte, el dirigente nacional panista calificó como negativos los primeros nueve meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Opinó que “no hay resultados, se han destruido instituciones, se apuesta al populismo y clientelismo en los programas; no hay crecimiento económico y el país está inmerso en una grave crisis de seguridad”.

En rueda de prensa, Cortés dijo que los panistas “estamos muy preocupados de ver cómo en el Informe de Gobierno no se profundiza, no se habla de los cómo en los temas que realmente nos importan a los mexicanos, como seguridad”.

En la sede nacional del PAN, señaló que “se dispararon los homicidios, los secuestros, los robos con datos oficiales; nunca había habido tal criminalidad”.

En materia económica, consideró, no se está logrando el objetivo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo de crecimiento económico.

“Hoy tenemos un cero por ciento de crecimiento. Preocupante que se desdeñen estos datos y que se diga que no es importante el crecimiento, sino el desarrollo, porque lo que la gente necesita es trabajo”, argumentó.

Finalmente, el dirigente nacional panista calificó al de López Obrador como un gobierno destructor de instituciones, de la democracia, de la economía, del Sector Salud y de programas que funcionaban, como el de las estancias infantiles y el Seguro Popular.