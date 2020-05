Paloma Cordero deja de existir a los 82 años de edad

Esposa de ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado fungió como responsable del consejo ciudadano consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia entre 1982 y 1988

A la edad de 82 años dejó de existir Paloma Cordero, esposa del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

En su cuenta de Twitter, Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del Ejecutivo federal, dio cuenta del fallecimiento de quien entre 1982 y 1988 fungiera como responsable del consejo ciudadano consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Mis condolencias a la familia De la Madrid Cordero, en particular a Enrique, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Paloma Cordero. Descanse en paz”, refirió el ex Presidente de la República.

Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, y Consuelo Sáizar, ex titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), se sumaron a las condolencias por el deceso de Cordero, a quien le sobreviven sus hijos Margarita, Miguel, Enrique, Federico y Gerardo.