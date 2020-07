Padres y madres de niños con cáncer a yugular de Gutiérrez Müller

A rectificar en sus palabras y a ofrecerles una disculpa instaron padres y madres de niños con cáncer a Beatriz Gutiérrez Müller.

Ello, luego de la respuesta que diera a un usuario de Twitter que la inquirió sobre cuándo los atendería personalmente.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, fue la contestación de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí que fuera acusada de mostrar su falta de empatía hacia niños con cáncer.

“Nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez.

“Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y, mucho menos, especialista oncológica, pero esta respuesta no es propia de una académica.

“Debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer.

“Por ello le exigimos que rectifiqué sus palabras y nos brinde una disculpa pública”, establecieron padres y madres de niños con cáncer en un comunicado.