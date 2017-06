Padierna vs. Barrales

Dolores Padierna, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, rechazó la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido de ir a la construcción de un frente opositor rumbo al 2018 que incluya al Partido Acción Nacional (PAN) y llamó a la militancia a que no obedezca esa línea de acción política.

“Yo lamento mucho esta decisión, porque la dirección nacional sabe perfectamente que la militancia del PRD jamás podrá votar por alguien del PAN. El PAN nos robó la Presidencia en el 2006, cómo ahora con los votos del PRD lo vamos a llevar a la Presidencia, porque si se tratara de una candidatura ciudadana no la dijeron; si se tratara de una candidatura ciudadana tipo Juan Ramón de la Fuente, el propio Mancera, tal vez pudiéramos pensar en algo por el estilo, pero como cosas separadas y cada quien coincidiendo con determinada candidatura”, dijo.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, Padierna Luna agregó: “Lamento muchísimo esta decisión inconsulta por parte del Comité Ejecutivo Nacional, donde nosotros tenemos cuatro integrantes y nunca fuimos invitados a ninguna discusión previa, a ningún análisis”.

Apuntó que “de ninguna manera se puede formar un frente izquierda-derecha, porque eso no es más que una simulación para priorizarse ellos en lo personal, en sus cargos en lo personal, dejando a un lado el programa, la historia, el legado, el capital político que representa el PRD”.

“Es doble simulación porque hablan de invitar a todos los partidos de izquierda, pero si se sabe que Andrés Manuel dijo que no; si el PT va aliado con Morena; si el Movimiento Ciudadano ha sido, bueno reiteradamente ha dicho que va solo, entonces ¿a qué frente se habla? ¿A qué partido se refieren? Únicamente al PAN, pues sería una alianza PAN-PRD, lo cual sería inaceptable por parte de nosotros”, añade.

La coordinadora parlamentaria resaltó que ante ello “estamos haciendo un llamado a la militancia para que no obedezca esa línea política, es errática y que la militancia se sostenga en el PRD, y sea congruente con los principios y el programa del PRD”.

Expresa que su negativa a una alianza con el PAN es porque “no coincidimos en nada con el PAN, el PAN votó todas las reformas estructurales con el PRI, entonces coinciden programáticamente con el PRI. El PRD votó en contra de la mayoría de las reformas estructurales, y en el caso más de las bancadas, más de la mitad de las bancadas, votamos en contra de todas las reformas estructurales, porque son modelos neoliberales que se están potenciando a través de estas reformas, de tal manera nosotros decimos que programáticamente nos están colocando al PRD a la cola del PAN, y eso es un agravio a los perredistas”.

“Ya me veo yo o alguien del PRD votando por Ricardo Anaya; o por Margarita Zavala, o por Rafael Moreno Valle, bueno, eso es inaceptable. Yo creo que la militancia en los hechos, sin salirse del PRD no va a votar, no le va a dar un sólo voto al PAN”, insistió al explicar que el llamado a la militancia es “a que se rebele y no acepte estas decisiones erráticas, por parte de la dirección nacional”.

PAN Y PRD, COMO EL AGUA Y EL ACEITE, PERO URGE SACAR AL PRI: BARRALES

Alejandra Barrales, presidenta nacional del sol azteca, expresa que el PRD, desde el pasado 8 de abril, hizo un llamado a la conformación de un frente amplio opositor, como alternativa para impedir que el PRI repita en el gobierno y las elecciones en el Estado de México han confirmado a su dirigencia que ésta es la opción que verdaderamente puede generar un cambio ante la urgencia de sacar al Revolucionario Institucional y porque ninguna fuerza por sí sola va a ganar la Presidencia.

Barrales reconoció que esta posición no ha sido sencilla al interior de su partido, pero aseguró que el 90 por ciento de las expresiones “nos dimos cita ayer para coincidir en este planteamiento en ir a conformar un frente que haga, por primera vez, las cosas diferentes como partido y ponernos al servicio de la gente primero el proyecto”.

Insistió en que lo único que justificaría que partidos antagónicos, “casi el agua y el aceite, puedan coincidir y eso es poner por delante los problemas que hoy le están pegando fuerte al país, a la gente, la violencia, la inseguridad, el desempleo y estos temas que urge resolver y que tendríamos que poner en una agenda y después entrar a discutir quién puede ser el candidato o candidata que represente de mejor manera este programa”.

La perredista indicó que ya envió las cartas a todos los partidos de oposición, incluyendo al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Anaya del PAN, a Alberto Anaya, del PT, a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano.

“Hemos sido muy cuidadosos en este documento y ni siquiera estamos actuando en carácter de convocantes y les informamos que coincidimos con la urgencia de resolver los problemas del país y les manifestamos nuestra disposición a contribuir en la búsqueda de construir este frente. Estamos abiertos a la modalidad que se nos proponga, el lugar, la hora, porque no queremos afectar ninguna sensibilidad”, precisó.

Sobre la oposición al interior de su partido por parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional a través de Dolores Padierna, Barrales Magdaleno dijo que lo presentado no es una alianza electoral, ni coalición de partidos, sino una decisión política, “una ruta política que nosotros creemos que es la que puede cambiar el rumbo del país y las decisiones electorales las tomaremos en su momento, noviembre, diciembre y serán los órganos de gobierno los que tendrán que tomar las decisiones”, indicó la ex líder del Sindicato de Sobracargos de Aviación.

Indicó que este frente tiene que estar abierto en incluir a personalidades que no militen en ningún partido y que se digan aspirantes independientes a la Presidencia, que sean académicos, intelectuales, empresarios y que contribuyan en la agenda y después encontrar al candidato o candidata.

Aseguró que este esfuerzo no tiene precedente y que lo cierto es que pasa en otros lugares del mundo como en Francia.

A pregunta expresa sobre por qué insistir con Andrés Manuel López Obrador a pesar de sus rechazos y denostaciones, la perredista indicó que “no queremos dejar la menor posibilidad de que ocurra lo mismo que pasó en el Estado de México, estamos siendo responsables, estamos dejando de lado agravios, descalificaciones, porque lo que pasa con el país va más allá de cuestiones personales”.

CORRIENTE PERREDISTA DESCARTA ALIANZA CON ACCIÓN NACIONAL RUMBO A 2018

El secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, ratificó que la corriente interna Izquierda Democrática Nacional (IDN) no apoyará un frente con el Partido Acción Nacional (PAN).

Calificó como “madruguete político” contra la militancia y electorado de izquierda progresista, la intención de algunas corrientes perredistas de construir un frente amplio democrático, “que en el fondo es una convocatoria a una alianza con el PAN”.

Sánchez Camacho advirtió que seguirán insistiendo en un frente nacional de las izquierdas para el proceso electoral del próximo año.

Alertó que “el ambiente político que antecede a esta convocatoria es prácticamente el resolutivo del órgano de dirección del blanquiazul del viernes, que es integrar un frente amplio opositor, y ahora el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también con esta convocatoria.

“Todo indica que es un antecedente, es una reunión para impulsar en el fondo un frente de alianza con Acción Nacional y en eso, nuestra expresión, IDN, no estamos de acuerdo”, expresó.

Cuestionado en torno a que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no quiere nada con el PRD, sostuvo que “hay que tener paciencia para dar la intención de alianzas de manera legal, es octubre o noviembre cuando los partidos pueden dar esta intención”.

En ese sentido confió que “López Obrador haga un proceso de reflexión, pero también una convocatoria de alianzas con respeto, con reconocimiento a los interlocutores, no una convocatoria de alianzas con condicionamientos, con amenazas y descalificativos, eso tampoco ayuda a construir un frente electoral que derrote al Partido Revolucionario Institucional”.

Advirtió que el resolutivo final en torno a la alianza con el PAN, no saldrá con el actual CEN, “tendrá que convocarse a un consejo nacional, que es el que tiene facultades para atender estas posiciones, incluso el mandato máximo que tiene nuestro partido es el congreso nacional perredista y ese congreso establece alianzas electorales prioritariamente con la izquierda de este país”.

Al preguntarle sobre quiénes, concretamente, son los que apoyan esta alianza, Alejandro Sánchez sostuvo que “todo indica que es un nuevo bloque al interior de la dirección nacional del PRD, donde está Nueva Izquierda, ADN, Vanguardia Progresista y también los Galileos”.

Sobre las posibilidades de que IDN abandone el PRD, aclaró que por el momento no tienen esa posición contemplada, porque el partido ha costado muchas vidas, ha sido una lucha de más de 28 años, como para dejar en manos de algunos que lo quieren entregar a otros intereses.