Osorio Chong urge aprobar Ley de Seguridad Interior

El funcionario federal precisó que las Fuerzas Armadas realizan 'acciones que no les corresponden, y por eso seguimos insistiendo en que se debe de hacer una Ley de Seguridad Interior para darle certidumbre jurídica'

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a dejar para después “cálculos políticos” y aprobar la Ley de Seguridad Interior que otorgue certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas.

“Es momento de darles el respaldo con decisión y dejar cálculos políticos electorales para después”, resaltó en Manzanillo, Colima, donde encabezó la firma del convenio de seguridad regional con los gobernadores de Colima, Ignacio Peralta; de Jalisco, Aristóteles Sandoval y Michoacán, Silvano Aureoles.

El funcionario federal precisó que las Fuerzas Armadas realizan “acciones que no les corresponden, y por eso seguimos insistiendo en que se debe de hacer una Ley de Seguridad Interior para darle certidumbre jurídica”.

En este marco, enfatizó que “quien pretenda lucrar, lucrar políticamente con la seguridad, no solo lastima a las instituciones, sino también a la sociedad. Porque la seguridad exige hechos y acciones concretas, no discursos y mucho menos protagonismos”.

Osorio Chong indicó que también es tiempo de que los tres órdenes de gobierno dejen atrás la discusión, pasen a la acción y se concrete si habrá policía estatal, mando mixto o se mantendrá el mando municipal; “actuemos por quienes dan la vida por los mexicanos, por nuestras Fuerzas Armadas”, convocó.

Esto es, “dejemos ya la discusión y pasemos a la acción, y me refiero a los tres órdenes de gobierno, me refiero a los tres Poderes, me refiero a esa ley que si va a definir que exista una Policía Estatal; si va a ser una Ley de Mando Mixto pero que se vea los alcances y las dificultades en esa alternancia que puede darse entre lo estatal y lo municipal”, expuso.

Para el responsable de la política interna del país, es tiempo de dejar atrás los cambios administrativos que generan descontrol y son aprovechados por la delincuencia.

“Y, si se va a quedar en el mando municipal, como está hoy en el 115 Constitucional, que se quede, pero entonces hay que dotar de capacidades institucionales a los municipios para que puedan lograr con responsabilidad asumir lo que por ley les toca”, añadió.

En este contexto, anotó que de los dos mil 450 municipios que hay en el país, 600 no cuentan con una corporación de seguridad y, de las mil 800 instituciones de seguridad que existen, 900 tienen menos de 20 policías, “es más, la mayoría tienen 12 policías”. Mientras que las corporaciones restantes, no están profesionalizadas, capacitadas ni evaluadas.

Además, “la mayoría de las corporaciones municipales por falta de capacidades, y me refiero a recursos, a quienes no pasaron los controles de evaluación, los tienen en la misma responsabilidad vigilando y cuidando a la sociedad”.

El secretario Osorio Chong indicó que esta situación “no puede seguir sucediendo y tenemos que actuar ya, tenemos que comprometernos todos, cada quien en lo que le toca”.

En ese sentido refrendó el compromiso del Gobierno de la República de mantener todo el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, a los gobiernos de los estados; “pero también dejando en claro nuevamente, que tiene que haber un plazo para la salida de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Federal”.

Esto es, enfatizó, tiene que haber un plazo para que se comprometan los estados que no tienen corporaciones y los municipios también”.

Indicó que sin importar quien llegue a nivel municipal, estatal o federal, “todos sepan que hay una institución que nadie tiene que venir a reinventar, que un ciudadano se sienta seguro en Yucatán, pasando por Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato”.

Miguel Ángel Osorio Chong comentó que en lugar de “estarnos echando culpas uno al otro”, cada quien debe asumir su responsabilidad y enfrentar a los delincuentes, que son los que ponen el desorden, lastiman a la sociedad y a los que se debe detener.

“Yo celebro desde el Gobierno de la República este paso y en esta dirección, porque garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos es una tarea que nos convoca a todos. Una tarea en la cual no deben existir divisiones partidistas, eso lo desean los delincuentes”, expresó.