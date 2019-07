Osorio Chong niega supuesto acuerdo de gobierno peñista con Duarte

El coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que no tiene nada que ver con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, e incluso pidió que si tiene pruebas del supuesto pacto que hizo con el gobierno federal pasado para entregarse, lo denuncie.

“Yo le exijo, incluso, que presente las pruebas que dice tener en los señalamientos que en mi persona señala, no tengo absolutamente nada que ver, ni con él, ni con su gente, ni con sus abogados, no los conozco”, afirmó el ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En entrevista, negó que haya tenido que ver con un supuesto acuerdo entre autoridades del gobierno federal para que se entregara el exmandatario estatal, acusado de diversos delitos, entre ellos peculado y enriquecimiento ilícito, para que dejaran en paz a su familia.

Osorio Chong afirmó: “No tengo absolutamente nada que ver con el señor Duarte, la última vez que vi a Duarte fue en la Secretaría de Gobernación, en la que platicamos su salida del gobierno, con base en las acusaciones le sugerí enfrentara directamente ante la Procuraduría General de la República”.

“De ahí tomó él la decisión, dos días después, de renunciar y lo que me manifestó fue que quería hacer lo conveniente que era presentarse ante los medios, lo hizo ante un medio de comunicación, y después ante todos, y fue la última ocasión que lo ví. No hubo ningún acuerdo, ningún pacto, y por supuesto, que desde el Cisen y la Segob nos urgía detener a este delincuente, a este presunto delincuente”.

Añadió que por ello se hicieron todas las investigaciones para encontrarlo, y admitió que no fue ni el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ni la Segob quienes lo encontraron, y lo localizó la extinta Procuraduría General de la República (PGR), que hizo todo lo que correspondía con el gobierno de Guatemala, país en el que fue encontrado Duarte de Ochoa.

Osorio Chong reiteró que de ninguna manera se pactó la entrega y que no hubo acuerdo alguno con él y no tenían ningún contacto, pues lo que se quería era detenerlo, no acordar con él su detención.

“Teníamos que detenerlo, era una exigencia pública, recuerden, era una exigencia ya mayor, en la que se decía lo contrario; se decía que se había pactado con él su libertad. Yo lo que les digo es que estábamos en la búsqueda de él para que enfrentara la ley”, expuso.

En otro tema, aceptó que se tienen que atender las demandas de los elementos de la Policía Federal inconformes con la manera de cómo se incorporarán a la Guardia Nacional.

Señaló que cientos de policías federales, a quienes él conoció con gran responsabilidad, con talento, nacionalismo y bien preparados y jóvenes en su mayoría, con una renovación, se han manifestado.

“Creo que hay que atender sus derechos, sus demandas, y creo que en lugar de estar buscando, quien pudiera estar atrás, lo que hay que hacer es sentarse con ellos, atenderlos y resolver”, añadió.