Osorio Chong da la cara a la Secretaría de la Función Pública

A través de un video, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, instó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a manejar con pulcritud las investigaciones sobre su patrimonio.

Y que defenderá su integridad dando siempre la cara.

“Aquí estoy dando la cara.

“Hago un llamado a la SFP a que las investigaciones se manejen con pulcritud; las filtraciones contaminan los procesos y generan suspicacias.

“Defenderé mi integridad y no rehuiré a las cosas; no he cometido actos al marco de la ley y no tenemos nada que ocultar; prueba de ello es que aquí estoy”, puntualizó Osorio Chong en la grabación.