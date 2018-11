Osorio arremete contra ley de superdelegados

Las bancadas del PRI, PRD, MC y PVEM en el Senado revisan la procedencia de una acción de inconstitucionalidad contra la figura de los superdelegados, al informar el priista Miguel Ángel Osorio Chong que ya están trabajando en el documento para echar atrás “a los virreyes”.

Osorio rechazó que la oposición de los gobernadores a esa figura aprobada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sea un chantaje de los gobernadores, sino que es ver por el país.

“Creo que no le han comentado que abajo de los superdelegados, o denominado jefes de oficina, no hay ahorro, no hay baja de personal, es sólo una estrategia política y es en la que estamos en contra”.

Informó que el PRI trabaja ya en el documento con el que se pretende controvertir esa figura, pero se requiere contar con las firmas de las dos terceras partes de los integrantes del Senado, “y estamos viendo si hay coincidencia para echar para atrás”.

En su opinión, esa ley lo que hace es posicionar a virreyes, a superdelegados, que mañana seguramente pues van a volver a ser candidatos, “eso es inequidad política, y eso es algo que habíamos superado”.

Dijo que para ello, harán alianza con los gobernadores, al dejar en claro que el PRI no busca ningún bloque opositor, pero buscará al resto de las bancadas para ir juntos.

En el mismo sentido, el coordinador perredista Miguel Ángel Mancera y el dirigente nacional de ese partido, Ángel Ávila, coincidieron en que se está revisando para controvertirla en el momento legal adecuado.

Mancera Espinosa señaló que no se puede vulnerar el pacto federal, por ello votaron en contra de esa figura durante la discusión en el Senado y hay consultas con la dirigencia y los diputados perredistas para determinar cómo se puede avanzar.

A su vez, Ávila criticó que en vez de entablar diálogo con la oposición Morena pretenda regresar al autoritarismo priista, por ello confirmó que el PRD interpondrá la acción de inconstitucionalidad, que se presentará en el momento legal adecuado, “porque es muy importante reconocer que la oposición política tiene un peso en este país y los contrapesos democráticos importan”.

De su parte, el coordinador ecologista Raúl Bolaños dijo que no se le han acercado otras bancadas para dialogar sobre ese recurso, pero en el momento que lo hagan lo estudiará y el Partido Verde definirá si lo acompaña, porque se requieren las dos terceras partes de la integración el Senado para que proceda.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Federalismo y senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, confirmó que su grupo parlamentario sí está decidido a controvertir la figura de los superdelegados, que vulneran el Pacto Federal, y para ello estudian dos vías:

La acción de inconstitucionalidad contra esa figura y una controversia constitucional en materia electoral, porque es un hecho que esos comisionados del próximo gobierno tienen una intención de carácter electoral.