Ordena TEPJF recuento de elección en Puebla

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó de manera excepcional el recuento total de votos en los 26 distritos electorales del estado de Puebla, relacionados con la elección de gobernador en la entidad.

Lo anterior, con la finalidad de dar certeza sobre los resultados en una elección en la que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de apenas 122 mil 36 votos, es decir 4.04 por ciento de la votación emitida.

Por unanimidad, el pleno de la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Ciudad de México hacer un nuevo escrutinio, con apoyo de la Sala Regional Toluca, el cual tendrá lugar el 24 de septiembre próximo en una sesión pública e ininterrumpida.

En esa sesión estarán presentes todos los partidos políticos para que conozcan de manera inmediata, directa y transparente los resultados, determinó el Tribunal Federal Electoral.

En la sesión pública realizada la tarde de este miércoles, los magistrados decidieron revocar diversas resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en las cuales declaró improcedente el recuento total de la votación recibida en cada uno de los distritos electorales.

En el proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia del magistrado José Luis Vargas, se señala que el Tribunal local dejó pasar 53 días para resolver las impugnaciones de Morena, toda vez que fueron presentadas el 8 de julio y se resolvieron hasta el 3 de septiembre -y aún hay dos juicios pendientes de resolución-.

Además, se puntualiza, hay tres irregularidades que generan dudas sobre la actuación de las autoridades: en 13 distritos, el total de las casillas no coincide con las que fueron recontadas, mientras que en nueve distritos no se especifican las casillas recontadas ni sus resultados, y en seis distritos no se asentaron resultados de casillas objeto de recuento.

En su intervención, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral federal, Janine M. Otálora Malassis, expuso que del análisis de las actas que integran el expediente se advierten diversas inconsistencias en los cómputos y en los recuentos llevadas a cabo por la autoridad administrativa.

Sostuvo que la forma en cómo se asentaron los datos relativos a la votación no puede generar, en este caso, convicción ni absoluta confianza entre los actores políticos y sociales sobre los resultados de la elección para gobernador ni para la sociedad.

Por ello Otálora Malassis subrayó que el nuevo recuento permitirá tener los datos necesarios para dotar se certeza el proceso electoral, por lo menos en el ámbito de la contabilización de los votos.

Dijo que al tratarse del cumplimiento de una resolución judicial se considera conveniente que la diligencia del nuevo escrutinio y cómputo sea dirigida por magistrados de las Salas Regionales Ciudad de México y en apoyo la de Toluca, con el auxilio de funcionarios de la Sala Superior.

Aclaró que los juicios acumulados resueltos este miércoles, en modo alguno concluyen el proceso de validez de la elección de la gubernatura de Puebla, pues este recuento y sus resultados tampoco determinan el sentido en que habrán de resolverse esas impugnaciones.

Puntualizó que el Tribunal Electoral local tendrá que resolver los recursos de inconformidad que en este momento se encuentran radicados en él, y una vez que exista una sentencia y en caso de que sea impugnada ante la Sala Superior y esta la resuelva, podrá hablarse de la conclusión de dicho proceso.

A su vez, el magistrado electoral Indalfer Infante dijo que procede ordenar un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas, ante la existencia del cúmulo de irregularidades con que se cuenta y que deben ser solventadas, para dotar de certeza a los resultados de la elección y evitar dudas o sospechas de manipulación sobre los mismos.

En tanto, el magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que no existe certeza de cuál fue el resultado de la elección, por lo que “no puede hablarse de certeza donde no hay confianza y donde los resultados no son verificables”.