Ocurre sismo de 4.7 con epicentro en Guerrero; no reportan afectaciones

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que a las 06:01 horas de este jueves se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.7 con epicentro en Ometepec, Guerrero, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

En su cuenta @SismologicoMX en Twitter precisó que el temblor tuvo lugar a 18 kilómetros al sureste de Ometepec, latitud 16.53, longitud -98.36 y a 10 kilómetros de profundidad.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que no hay reporte de afectaciones al momento y pidió a la población no hacer caso a mensajes que no provengan de fuentes oficiales.

Por ello, a través de su cuenta @CNPC_MX sugirió consultar la cuenta oficial del Servicio Sismológico Nacional.

Activan protocolos de revisión en la Ciudad de México tras sismo de 4.7

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se activaron protocolos de revisión luego del sismo de 4.7 ocurrido esta mañana con epicentro en Ometepec, Guerrero.

A través de su cuenta de Twitter, @Claudiashein, informó que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no reportan incidencias, pero continúan atentas.

A su vez, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano reportó en @C5_CDMX que el sismo detectado no ameritó la activación de Alerta Sísmica a través de la aplicación 911 ni en los altavoces de la Ciudad de México.