Ochoa ‘escarba’ ideas en ex gobernadores

El encuentro en la sede nacional del partido se da a ocho días de la 22 Asamblea Nacional del PRI, en donde se analizará el método de elección a candidato presidencial al 2018, así como si habrá o no candados a postulantes. También acuden René Juárez, Rubén Figueroa y Ney González

Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunió con ex gobernadores de su partido, con el fin de abordar los temas que se discutirán en la XXII Asamblea Nacional.

Francisco Labastida Ochoa, ex mandatario de Sinaloa, acepta que existe la posibilidad de que se repita la historia del año 2000 cuando él perdió la elección presidencial ante el entonces candidato del PAN, Vicente Fox, debido a que actualmente el Revolucionario Institucional se encuentra en el tercer lugar de las preferencias.

El también ex secretario de Gobernación enfatizó que para evitar una nueva derrota no se debe de adoptar la política del avestruz, por el contrario, se debe escuchar, atender y resolver los problemas del país, cuyo talón de Aquiles es la inseguridad y la corrupción.

Agregó que en el encuentro, al que calificó de franco, no se abordó el tema de eliminar el requisito de los 10 años de militancia para quien aspire a la candidatura a la Presidencia.

Indicó que tampoco se habló sobre la posibilidad de que con la postulación de un candidato externo como José Antonio Meade, se pudieran resolver los problemas del partido; aunque refirió que primero se debe empezar por “enamorar” a la militancia.

Al encuentro asistieron personajes como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en su calidad de ex gobernador de Hidalgo; César Camacho del Estado de México; Francisco Labastida, de Sinaloa; Beatriz Paredes, Tlaxcala; Jorge Carlos Hurtado, Campeche; Carlos Lozano, Aguascalientes; Luis H. Ducoing, Guanajuato; Miguel Ángel Nuñez Soto, Hidalgo; José Francisco Olvera, Hidalgo; Guillermo Jiménez Morales, Puebla, entre otros.

MÉXICO NOS ESTÁ ESCUCHANDO: OCHOA REZA

Ochoa Reza convocó a los priístas a aprovechar con responsabilidad la oportunidad de discutir los principales temas nacionales en la XXII Asamblea, “porque México nos está escuchando”.

Al presidir una reunión con liderazgos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), subrayó que el mayor interés que hay en el ámbito social se centra en las propuestas concretas de solución a los problemas.

“Tenemos que aprovechar la gran oportunidad que nos damos todos los priístas de discutir en esta XXII Asamblea Nacional los principales temas de interés para el campo mexicano, para las campesinas y campesinos de México.

“Es la oportunidad que nos damos cada tres o cuatro años para discutir los principales temas nacionales. Tenemos que aprovechar con responsabilidad esta oportunidad, porque México nos está escuchando”, puntualizó.

En el lobby del auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede priísta y en compañía de la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, y del presidente de la CNC, Rubén Escajeda Jiménez, Ochoa Reza sostuvo que la Asamblea Nacional es la oportunidad de continuar un diálogo abierto con la sociedad.

Destacó que la gran expectativa es que el PRI presente una agenda convincente e inteligente para aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos.

“Los temas que están en el ambiente de la sociedad tienen que ver con las propuestas concretas de solución a los problemas. Es válido que tengamos una discusión estatutaria, para establecer los caminos de acceso a la participación y el poder público, pero esta Asamblea Nacional nos da la oportunidad de continuar un diálogo abierto con la sociedad.

“Y hay una gran expectativa: que presentemos una agenda convincente e inteligente de cómo vamos a aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país y cómo le vamos a hacer frente a las problemáticas pendientes de encontrar respuesta a nivel local, regional, estatal y nacional”, remarcó.

El presidente del CEN aseguró que luego de la culminación del máximo evento deliberativo priísta, el desafío será comunicar sus resultados en todo el país. En esa tarea, dijo, será fundamental la participación de los cenecistas y del priísmo nacional.

Al referirse a las elecciones de 2018, llamó a las y los priístas del campo a enfrentar el proceso con unidad e inclusión política, para ratificar que el PRI es un partido ganador.

“Construyamos una historia de éxito. La oposición trata de juntar el agua con el aceite, porque nos ve fortalecidos. El camino está hecho para que nosotros lo terminemos y lo recorramos”, concluyó.

En el evento participaron el Secretario de Operación Política del CEN, Héctor Gómez Barraza, y el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, senador Arturo Zamora Jiménez.

Por la CNC estuvieron presentes miembros de su Comité Ejecutivo Nacional, ex dirigentes, diputados federales y locales, presidentes municipales, consejeros políticos y consultivos, así como líderes de los estados, además de miembros de la Confederación Nacional Agronómica y de la Central Campesina Independiente.

‘NI ME ENCARTO, NI ME DESCARTO’ AL 2018: ERUVIEL ÁVILA

Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, no descartó la posibilidad de ir por la candidatura presidencial del PRI al 2018, a 43 días de que culmine su gestión en la entidad mexiquense.

“No conozco la convocatoria, cuando haya convocatoria formalmente entonces estaría tomando una decisión. Así que ni me encarto ni me descarto, esperaré los tiempos de mi partido”, aseguró el gobernador priísta al ser cuestionado sobre el tema.

El mandatario mexiquense detalla que entregará una entidad en paz y orden, aunque aceptó que todavía existen retos en materia de seguridad y combate a la pobreza.

En Toluca, Ávila clausuró este viernes los cursos de verano para hijos de policías de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

CLAVE PARA FRENTE ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: BARRALES

Alejandra Barrales, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que la clave para sacar adelante el Frente Amplio Democrático (FAD) es la participación ciudadana.

En el “Encuentro Chihuahua: problemas contemporáneos de México”, reiteró que es tiempo de que los partidos estén al servicio de la gente y el Frente debe actuar con generosidad y abrir la posibilidad de que el candidato que lo encabece sea un ciudadano sin militancia partidista y empoderar a los ciudadanos.

Barrales Magdaleno aseveró que en el PRD han hecho un ejercicio autocrítico.

“Hemos reconocido que no hemos estado a la altura de lo que la gente y los problemas del país nos han demandado y entendemos que es muy importante encontrar una forma diferente de hacer política en este momento”, añade.

Además, señaló también que urge avanzar hacia los gobiernos de coalición, pues esto no lo va a poder resolver una sola persona o una sola fuerza política, “por mejores intenciones que tenga o por la más buena fe que pueda tener”.

Barrales Magdaleno puntualizó que la conformación de un Frente Amplio Democrático, es decir, la articulación de todos los partidos de oposición al servicio de los intereses ciudadanos, debe ir más allá del debate de si deben unirse derecha e izquierda.

‘NI VER QUIÉN ES MÁS FUERTE, NI QUIÉN HACE MÁS DESMADRE’: TULIO HERNÁNDEZ

Ex gobernadores priístas se reunieron con el presidente nacional del partido, Enrique Ochoa, como parte de los preparativos de la 22 Asamblea Nacional tricolor a realizarse el 12 de agosto.

Tulio Hernández, ex mandatario de Tlaxcala, pidió la unidad en torno al partido y del país.

“Tenemos el compromiso de contribuir a que no se pierda la estabilidad y el valor político del país, porque si todo lo que queremos es ver quién es más fuerte y quién hace más desmadre, pues eso no es servir al país”, afirmó.

Cabe señalar que los militantes asistieron a una comida en la sede nacional del instituto político. El primero en llegar fue Ney González, gobernador de Nayarit entre 2005 y 2011.

“(Rumbo a la Asamblea Nacional), estamos muy entusiasmados de la apertura, y lo fundamental es poder ofrecer un partido que además de competitivo, además de triunfador, responda a las nuevas necesidades”, dijo.

“Hay un nuevo escenario, los partidos, todos, no nada más es nuestro, tienen que adaptarse a una nueva sociedad, hay nuevas demandas, demandas emergentes y algunas que tienen muchos años esperando su turno y les ha llegado, este es el momento de la respuesta que el PRI tiene que dar”.

Otros ex mandatarios que llegaron son Antonio Kuri, de Campeche; Manuel Andrade, de Tabasco; Fidel Herrera, de Veracruz, e Ignacio Pichardo, del Estado de México.

Aunque reconoció la importancia del candidato en 2018 y la forma de elección, Francisco Labastida, ex gobernador de Sinaloa y ex candidato presidencial, dijo que lo más importante no es eso, sino ofrecer soluciones que animen a la ciudadanía, pues el PRI está cerca de perder la elección.

“Vamos en tercer lugar, ¿cómo no va a ser posible que se repita (que pierdan la Presidencia como en el 2000)? Por supuesto que sí. Por eso necesitamos, primero, entusiasmar a la militancia y, segundo, decirle a la ciudadanía que sí podemos encontrar respuestas a los problemas que se viven y hombres y mujeres que puedan instrumentar salidas a los problemas que se viven”.

Enrique Ochoa, líder del PRI, acudió acompañado por César Camacho, ex gobernador del Estado de México; Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo, y René Juárez y Rubén Figueroa, de Guerrero.