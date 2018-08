Nunca he traicionado, ni robado: Gómez Urrutia

Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical minero de México, prepara maletas para regresar a México.

Tras 12 años de autoexilio en Canadá volverá a suelo azteca por la puerta grande.

Napoleón Gómez está listo para asumir su cargo como senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido creado por el hoy Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Aunque no fija fecha, el presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos de la República Mexicana asegura que estará en tierra mexicana antes del 29 de agosto, día de la toma de protesta del órgano legislativo.

“Estoy totalmente seguro y confiado, yo no tengo nada de qué preocuparme, ni de qué avergonzarme. Si acaso lo que he hecho es defender los derechos de los trabajadores”, señala en entrevista telefónica desde Canadá para el diario español El País.

Cabe señalar que Gómez Urrutia fue acusado en 2006 de desviar 55 millones de dólares de los trabajadores mineros a sus cuentas personales.

Napoleón Gómez afirma que ha sido víctima de una “persecución política” orquestada por los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, además de los empresarios mineros Germán Larrea, presidente de Grupo México, Alonso Ancira, al frente de Altos Hornos de México, y Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal.

“Todos esos seres miserables a quienes no les alcanza la categoría de hombres, pobres en dignidad, en solidaridad y en humanidad y se ven como siempre, lo que han sido, seres vacíos”, asevera.

Pese a que desde agosto de 2014 no tiene procesos judiciales en su contra en México, señala que hasta ahora se ha dado el “momento adecuado” para su regreso, pues cuenta con el respaldo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha afirmado en varias ocasiones que el líder sindical ha sido “estigmatizado por la propaganda oficial y oficiosa”.

Señala Napoleón Gómez Urrutia que desde hace tiempo tiene una relación cordial y de respeto con el Presidente electo.

El líder sindical afirma que detrás de las 11 causas penales que tuvo que enfrentar en la última década han estado los intereses de la iniciativa privada.

“Estos ataques cobardes e injustos, arbitrarios e indebidos, hicieron algún daño a la organización, pero no detuvieron su marcha. En este momento el Sindicato Nacional de Mineros está más fuerte y más unido que nunca”, enfatiza Gómez Urrutia.

Napoleón Gómez puntualiza de forma categórica que no tiene ánimos de venganza.

Sin embargo, no descarta en un momento determinado el emprender alguna acción legal en contra de quienes considera han dañado al gremio minero.

“Hay algunas cuestiones que los mismos abogados han planteado porque obviamente se han cometido injusticias”, añade.

Entre sus primeras iniciativas que impulse ya como senador en el Congreso será proponer la reapertura de la investigación de la explosión de la mina Pasta de Conchos, ocurrida en Coahuila, accidente acontecido el 19 de febrero de 2006 en un yacimiento de carbón en el que murieron 65 mineros.

Desde 2006, año en que abandonó el país, los trabajadores mineros se han acostumbrado a vitorear a una pantalla.

Gritos, porras, aplausos a un líder sindical remoto, que obligó incluso a los empresarios mineros a viajar hasta Canadá para negociar.

“Lo que hemos hecho con todas las empresas mineras nacionales y extranjeras es reunirnos una vez cada año, lo hemos hecho en Vancouver, Canadá”, dice.

Gómez rechaza de forma contundente los señalamientos de excesos y riqueza que rondaron durante su estancia en el extranjero.

“Aquí nadie ha cometido ningún abuso, por eso los trabajadores me han reelecto seis veces unánimemente. Los trabajadores no son tontos, ni son borregos. Nunca he mentido, nunca he robado, nunca he traicionado a los mineros”, expresa.