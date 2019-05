Nunca he presentado una renuncia, ni se me ha ocurrido presentarla: Alfonso Romo

Luego de que trascendiera que el jefe de la oficina del Presidente de la República, Alfonso Romo habría presentado su renuncia al cargo, desmintió la noticia y aseguró que “nunca he presentado una renuncia desde que empezamos a trabajar”…”No sé de dónde salió”.

En entrevista para Grupo Fórmula Alfonso Romo señaló que “Es totalmente falso, nunca he presentado una renuncia desde que empezamos a trabajar. Ni se me ha ocurrido presentarla. Me ha dado mucha responsabilidad, responsabilidad que me gusta. El reto de coordinar el consejo para el crecimiento del país, me motiva y me reta. Nunca me han maltratado, me llevo muy bien. No sé de dónde salió eso”.

“Yo soy muy claro, el día que la presente me voy, no la presento y la retiro. Ni se me ha ocurrido presentarla, ni me han dado motivo para hacerlo”, dijo

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se rumora que uno de los funcionarios del equipo de López Obrador ha presentado su renuncia.

Semanas atrás ocurrió un caso similar con con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y también con Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República quienes también aclararon la falsa información.