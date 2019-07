Nueva encerrona AMLO-CNTE

Vía Pedro Gómez, su líder en el estado de Chiapas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio cuenta del compromiso de las autoridades federales de acelerar las mesas de diálogo sobre su plan alternativo de enseñanza.

“Se van a acelerar las mesas de trabajo, en particular, de educación para que puedan ser conocidas”, refirió.

Ello, al ser abordado al término de una reunión, de cerca de dos horas y media, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

A decir del dirigente de la CNTE en el estado de Chiapas, este miércoles empezarán las conversaciones con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma.

Ello, apuntó Gómez, en aras de elaborar un calendario de reuniones encaminadas a acelerar, como se citó en un principio, las mesas de diálogo sobre el plan alternativo de enseñanza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En su encuentro con el titular del Ejecutivo federal en Palacio Nacional, los integrantes de la CNTE destacaron los avances en las seis mesas instaladas para atender sus demandas, con excepción de la sindical.

Por su parte, Víctor Manuel Zavala, secretario general de la Sección 18, de Michoacán, remarcó que en fecha próxima presentarán su proyecto alternativo de educación, que incluye libros de texto que resaltan figuras como Fidel Castro o Ernesto “Che” Guevara.

Sobre la mesa sindical, refirió que la democracia es parte importante de la CNTE, por lo que, dijo, se busca que los estatutos y reglamentos se puedan modificar para que sean en beneficio de los agremiados.

Además, agregó Zavala Hurtado, se busca acabar no sólo con los cacicazgos y las imposiciones, sino también lograr que sean las bases quienes designen a sus representantes.

“Me parece que el balance (de la reunión con AMLO) es aceptable; es bueno que estamos avanzando, pero lo más importante es que vamos a continuar en mesas permanentes y duraderas, para que las demandas se puedan concretar lo más pronto posible”, expresó.

Al inicio de la reunión con el titular del Ejecutivo federal precisó que “nosotros queremos no solamente presentar el tema educativo alternativo de Michoacán, sino también de la Coordinadora Nacional”.

Sobre su proyecto alternativo de educación, remarcó que se presentará, a nivel nacional, en fecha próxima “para que se pueda conocer no solamente por la autoridad y por los medios de comunicación, sino para que la sociedad conozca lo que la CNTE ha construido a nivel nacional”.

En ese sentido, reconoció que si bien en el próximo ciclo escolar los libros de texto ya no tendrán modificaciones, “a futuro queremos proponer y revisar todo lo que se está trabajando en todos los estados”.

Por último, la CNTE dio a conocer que los maestros cesados serán reinstalados antes del 8 de agosto.

En ese tenor, aseveró que se está hablando de 372 expedientes.