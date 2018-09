Noé Castañón Ramírez no es vinculado a proceso

Carlos Inocencio Hernández, juez del penal chiapaneco de “El Canelo”, determinó no vincular a proceso, por la acusación de violencia familiar, al senador electo Noé Castañón Ramírez.

“Hoy se resolvió una no vinculación a proceso por un juez competente”, refirió Jorge Segismundo Rotter Díaz, abogado del también hijo de Noé Castañón León, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al abundar sobre el particular, el representante legal aseveró que la situación jurídica de Castañón Ramírez se resolvió en apego al derecho.

Por su parte, Javier Coello Zuarth, abogado de Mayte López García, ex esposa del senador electo, censuró el hecho de que el juez del penal chiapaneco de “El Canelo” no estableciera qué datos de prueba le causaban convicción o no.

“El juez no abordó los argumentos de cada una de las partes y no dijo qué datos de prueba le causaban convicción o no”, refirió el representante legal.

Asimismo, Coello Zuarth censuró que al juez Carlos Inocencio Hernández le bastaran 10 minutos para dar su resolución.