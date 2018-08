Ordena Juez detener a Noé Castañón

El senador electo de Chiapas lleva dos años violentando a la señora López al no permitirle ver a sus hijos

El senador electo Noé Castañón Ramírez se sustrae de la audiencia donde iba a ser imputado por la Fiscalía del Estado de Chiapas por el delito de falsedad; después de un receso solicitado por su defensa, éste ya no se presentó a la misma.

De esta forma incumplió con la orden del juez de control de reanudar la audiencia correspondiente.

Ante esta situación, el juez de control ya giró una orden de detención para que sea presentado por la fuerza pública a reanudar la audiencia y seguir con la diligencia.

Cabe señalar que Castañón Ramírez lleva dos años violentando a la señora López al no permitirle ver a sus hijos, y su defensa expresa que no comparten la decisión del órgano jurisdiccional que lleva el proceso, pues negó la solicitud de prisión preventiva y de permanencia en el territorio y en cambio sólo le ha obligado a Castañón a firmar de manera periódica.

El próximo domingo 2 de septiembre el juez resolverá la situación jurídica de vincular a proceso a Castañón y de ser así quedará sujeto a una investigación complementaria respecto al delito de violencia familiar.

“Necesitamos un juez valiente que quiera velar por el interés superior de los derechos de los menores, porque no estamos hablando sólo de los derechos de mi clienta sino de 3 niños que por 12 años estuvieron a su cuidado y que un día al padre se le ocurrió que ya no le gustaba e inició una guerra”, detalla la defensa de la ex esposa de Noé Castañón.

Lamentablemente se presume que Castañón Ramírez está viajando a la Ciudad de México para tomar protesta y por medio del fuero evadir los cargos que obran en su contra.