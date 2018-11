No testificaré en juicio contra “El Chapo”: Kate del Castillo

La actriz mexicana Kate del Castillo dijo hoy que no le han llamado y que no testificará en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que tiene lugar en Nueva York.

“Hasta ahorita no me han llamado ¡Gracias a Dios! Así que no voy a ir a testificar, nunca se me avisó, así que no”, dijo Del Castillo a la cadena Telemundo este lunes.

La semana pasada se inició en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera y se especuló que la actriz de “La Reina del Sur” testificaría.

Del Castillo y el actor estadunidense Sean Penn lograron reunirse con “El Chapo” en México y luego se dio a conocer un video del narcotraficante donde él mismo afirma que es exclusivo para la artista.

Dicho video se presentó como parte de la evidencia otorgada por la Fiscalía y se requeriría confirmar su autenticidad, según informes de prensa.

Kate del Castillo, quien se encuentra en Colombia grabando “La Reina del Sur 2″ reconoció que se ha enterado de algunas cosas del juicio en contra “El Chapo”, pero senaló que no tiene “tiempo para seguirlo”.

Por otro lado, dijo que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y puntualizó que no regresará a su país “hasta que no esté de lleno ya el presidente”.

“No me han invitado y aunque me inviten no, primero yo no quiero volver a tomar parte con ningún gobierno, porque finalmente el voto es secreto y ya no quiero nada político en ese sentido”, señaló.