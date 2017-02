No tengo contradicción, incongruencia es la alianza PAN-PRD: Barbosa

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), negó que exista incongruencia en su intención de respaldar a Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 y mantenerse en el partido del sol azteca.

“Yo nunca seré parte de un PRD donde hay una alianza con el PAN y ahí lo van a llevar, esa es la parte que tendría que verse como un asunto de incongruencia y de contradicción”, dijo el coordinador de los senadores.

El senador Barbosa aclaró que el respaldo al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no es una ocurrencia, es algo que ya tenía decidido y reflexionado.

Agregó que Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, es un hombre de enorme estimabilidad y nobleza con quien pudo tener trabajo político y legislativo, “el apoyo a su favor por casi cinco años, y me expresé públicamente en favor de su figura, de su persona como candidato a la Presidencia de la República”.

Pero en opinión de Barbosa, no asumió una posición fuerte frente a esta ruta, “creo que el final lo tienen ahí medio entrampado de la estrategia de las corrientes. Al PRD muchos lo quieren llevar a aliarse con el PAN y ha sido público. Al PRD otros lo quieren llevar de aliado a otro lado de aspecto político y quiero expresarlo así, desde los que hoy hacen crítica a lo que yo opiné”.

Agregó que tras estas declaraciones vertidas el día de ayer asume la crítica y con la capacidad de responder cada una de las posiciones; además reiteró que su posición es de congruencia. “Los que quieren yo deje el partido y que deje la coordinación. El partido es mi partido y asumo el derecho que tengo de expresión, hay quienes se han expresado para que el PRD vaya de aliado con el PAN y ha sido pública su posición”.

Y su estancia como coordinador del PRD en el Senado de la República depende de la voluntad de los legisladores que representa. Además de aclarar que al hijo de López Obrador lo conoce desde hace tiempo y este lunes comió con él, también dijo que no espera un gesto por parte del político tabasqueño por el respaldo a su persona.

“Hay de dos aguas, la que tiene que ver con López Obrador y la que tiene que ver con el sistema, me quedo con López Obrador, el PRD no sigue una ruta al 2018, Miguel Ángel Mancera, con todo el aprecio que le tengo, nunca asumió una posición fuerte en la búsqueda de esta candidatura.

“Como dijo Miguel Ángel Mancera, me desea toda la suerte para ser candidato a Morena, no llegó a eso portando la candidatura de Puebla en Morena, no espero tener ni una ruta como las que pueden pensar quienes llegan a incorporarse a algo que está en marcha, estoy perfectamente maduro y entiendo las posibilidades en ese sentido, no lo hago por eso, va a quedar así. No espero una posición pública de bienvenida de López Obrador, no es así”.