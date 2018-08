No soy dinosaurio y no renunciaré: Manuel Bartlett

Manuel Bartlett, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como futuro director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que estaba consciente de que su nombramiento no agradaría a muchos, pero que no piensa renunciar.

Además, ante la petición de la Coparmex a AMLO sobre reconsiderar el nombramiento de Bartlett, respondió que recomienda ver “lo que ha explicado una y otra vez Andrés Manuel. Ese es el punto, él me designa, no me he designado yo”.

En entrevista para El Universal, el ex secretario de gobernación explicó que los señalamientos que han hecho en su contra como el responsable de la caída del sistema en la elección presidencial de 1988, lo hacen con el fin de “lastimar a Andrés Manuel, pero él ya les respondió dos veces, ahí están las instrucciones y las razones por las que voy a ser el director de CFE”.

A pregunta expresa sobre si renunciaría a su designación para no perjudicar al futuro gobierno del tabasqueño, Bartlett respondió:

“Eso no es lógico, si renuncio es para beneficiar a Coparmex, a los calificadores a los que no les gusta mi nombramiento”.

El ex gobernador de Puebla expuso que incluso, si su nombramiento pasara por una consulta ciudadana, la ganaría, porque cuenta “con el padrino que se llama Andrés Manuel López Obrador, que dice:

‘Este deber ser'”, sin embargo, aseguró que no es amigo ni colaborador del virtual presidente electo, sino son “compañeros de lucha en los últimos años” y lo que buscan es “rescatar a la CFE del desastre”.

Bartlett añadió que él no es un dinosaurio neoliberal, porque esos “todo se lo comen, son malos, no permiten que nadie crezca y aplasta a los pobres e impulsa la pobreza”.