No son tiempos de pleitos, sino de unir, afirma Anaya

“(Ante la emergencia por el ‘Coronavirus’) no son tiempos de política. Son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir, o polarizar, sino para unir. No es momento de pleitos entre políticos”, dijo hoy Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN.

“No se trata de pelar con el Presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad”, expresó en un video difundido por redes sociales.

Llamó a aprender de los aciertos y errores cometidos en otros países, ante lo que dijo es una pandemia sin precedentes.

El panista llamó a poner atención a los adultos mayores, que permanezcan en sus casas, y pensar en aquellos que, por su tipo de trabajo, responsabilidad o necesidad, deben salir para seguir subsistiendo.

“Tenemos que diseñar programas para ayudar a la gente que va a quedar desamparada y para evitar la quiebra permanente de las empresas y el cierre definitivo de pequeños negocios.

“Tenemos que ofrecer a millones de trabajadores, no solo nuestra solidaridad, sino mecanismos específicos para que puedan satisfacer sus necesidades”, añadió.

Anaya agregó que se debe escuchar a los expertos, cuyas recomendaciones se avalan en evidencia científica y de prepararnos con sensatez para lo que viene.

Sugirió al gobierno realizar más pruebas y a los mexicanos a evitar compras de pánico y dejar al personal médico, el uso de guantes y máscaras.