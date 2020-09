“No se puede juzgar ‘a priori’ a Calderón”

No se puede juzgar a priori, todavía no se sabe de la responsabilidad de Felipe Calderón, ni si, en caso de darse, se le pueda enjuiciar en México o Estados Unidos, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El que está siendo juzgado en Nueva York es Genaro García Luna, expresó el Presidente a la pregunta de un reportero sobre si prefería que Calderón fuera juzgado en México o Estados Unidos.

“Hasta ahora no hay un señalamiento al ex Presidente, se infiere que puede haber complicidad, pero no está probado”, indicó.

En México tiene que ser la Fiscalía la que lleve a cabo la investigación, agregó.

Si Calderón está involucrado en el caso de Lozoya tiene que ser la Fiscalía, el Ministerio Público, el juez, el que decida, aseguró.

El Presidente reiteró que hasta ahora no se puede decir que exista una responsabilidad de Calderón.

En caso de que sea juzgado, sin adelantar vísperas, dijo, porque no se puede hacer un juicio sumario, es asunto de la ley, no es con él.