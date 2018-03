No sé por qué AMLO no quiere debatir si yo debato a todo dar; aquí nadie le echa montón: Meade

José Antonio Meade, precandidato de la coalición Todos por México, a la Presidencia de la República, aseguró que sería menos interesante y sin sentido debatir únicamente con Ricardo Anaya en el periodo de intercampaña, por lo que insistirá en confrontar las propuestas e ideas con Andrés Manuel López Obrador.

“No sé por qué si yo debato a todo dar, dile que no se preocupe que aquí nadie le echa montón”, señaló Meade.

Debatir mencionó, “no debería ser una exigencia nuestra, la verdad es que en una contienda presidencial, debiéramos de buscar que fueran más las oportunidades de contrastar ideas y propuestas y el llamado no debería ser de un candidato a otro, debería ser de una ciudadanía interesada en tener la oportunidad de escuchar a los candidatos debatir y defender sus propuestas”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva dijo que no entiende por qué López Obrador no quiere debatir, debatir sólo con Ricardo Anaya, sin López Obrador “no tiene sentido”.

“Yo creo que tiene menos sentido, y más allá de que me interese a mí creo que sería menos interesante este ejercicio”.

“Me parece que de los tres candidatos soy el que siempre está dispuesto a contrastar ideas y propuestas en cuanto foro se me convoque”, señaló.

“Yo lo que he dicho son dos o tres cosas que me parecen relevantes, primero: Las elecciones no se ganan en las campañas, la campaña no empieza y nosotros estamos bien preparados para ser competitivos y ganar. Y segundo; las elecciones tienen consecuencias y por eso nosotros hemos insistido en que se contrasten las propuestas porque esas propuestas habrán de convertirse en programas de gobierno”.

Por otro lado, reconoció que el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval dé la cara en los medios y frente a las autoridades ante posibles acusaciones de enriquecimiento ilícito y pidió esperar a que las autoridades realicen su trabajo de investigación.

“Es buena señal que siga en México. Sí hay malos servidores públicos que deben rendir cuentas, pero hay millones de servidores que hacen bien las cosas”, dijo el exsecretario de Hacienda.