No se oculta información sobre “Coronavirus”: AMLO

Sobre el “Coronavirus”, el Presidente López Obrador dijo que tienen a los mejores expertos atendiendo el asunto.

“Seguimos teniendo los mismos casos, y no ocultamos información porque no somos conservadores, hipócritas”, expresó.

“Además, si tenemos a toda la prensa en contra, con honrosas excepciones, imagínense qué no habría salido ya”.

Añadió que incluso se está informando antes que otros. Desde el inicio se le dio curso al caso.

“Tenemos tres meses de estar informando todos los días, todos los días”, señaló.

Aseguró que se está actuando profesionalmente.

“Imagínense, los conservadores me echarían también la culpa a mí por el ‘Coronavirus’”.

Mencionó que los conservadores dijeron que era su culpa la mala racha económica.

Se pasan, yo sé que no me ven con buenos ojos, no es serio, dijo.

Y volvió a sacer el tema de Gutiérrez Vivó, a Carmen Aristegui, la censuraron.

Afirmó que la gente debe informarse que hay una campaña en su contra, y pide que no crean todo.

Prometió que este jueves se ampliará el tema con los expertos en la “mañanera”.

Afirmó que sus enemigos y los conservadores quisieran que nos infectáramos. “Están desesperados”.

Advirtió que esa “epidemia” de acoso contra él va a seguir porque ahí vienen las elecciones.

Y señaló que seguramente están tratando el tema del “Coronavirus” de manera partidista.

Expresó que todas esas posturas del “no”, “no”, el Presidente. “Petróleo, virus, Peso, micrófonos, el Presidente”