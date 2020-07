“No se malbaratará el ex avión presidencial”, afirma Banobras

No se va a malbaratar el avión (ex) presidencial, dijo Jorge Mendoza Sánchez, Director General de Banobras, informó que el ex avión presidencial no se va a malbaratar con su venta.

El funcionario reveló sobre dos potenciales compradores, algo que se ha mencionado en las últimas semanas.

Señaló que el lunes pasado se recibió un pago de 1 millón de dólares de parte de uno de los probables compradores.

Agregó que una segunda oferta ya se analiza.

Expresó que la aeronave se adquirió en 2012 en 218 millones de dólares, unos 2 mil 900 millones de pesos.

El General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, reveló que en 15 años se pagarían 6 mil 094 millones de pesos por el avión ex presidencial.

Aclaró que con la venta solo se terminaría pagando 4 mil 155 millones de pesos.

Detalló los gastos erogados por la pasada administración y la actual. Habló de que realizó 122 giras nacionales y 36 internacionales.

Sobre el sorteo, Ernesto Prieto, Director General de la Lotería Nacional, presentó otra vez el billete para la rifa.

Mostró el documento que respalda los 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

Expresó que ya se tiene todo preparado para el sorteo, incluso los niños gritones.

Hasta el 24 de julio, agregó, se han vendido un millón 530 mil 500 “cachitos”.

“Busca tu expendio más cercano”, recomendó.