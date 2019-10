No se debe dividir al sindicato petrolero: osorio chong

La renovación de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) debe ser democrática y sin provocar divisiones, pues eso pondría en riesgo la estabilidad del país, consideró el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong.

“Hay que cuidarlo; si se divide ese sindicato ponen en riesgo la estabilidad económica del país; hay que evitarlo.

“Por lo tanto, el llamado es a cuidar el proceso, que sea democrático, que no se permita dividir a ese sindicato, que hasta hoy, salvo algunas voces que se escuchaban, la verdad es que había estabilidad, y eso es lo que hay que cuidar”, subrayó.

En entrevista, el senador del PRI indicó que dicho proceso deberá ser de la manera más transparente que se pueda dar, en los últimos años, en una elección interna de ese gremio.

Osorio Chong dijo que la renuncia de Carlos Romero Deschamps, quien lideró la organización sindical durante 26 años, representa “una renovación democrática del sindicato; ese es un sindicato que nos debe de preocupar y ocupar a todos”.

Destacó que gracias a los trabajadores petroleros se mantiene a una de las empresas más importantes de México, que le da y ayuda a la estabilidad económica del país.

Confió en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el gobierno no debe intervenir en la vida interna de los sindicatos, por lo que, precisó, “de verdad espero que sus funcionarios, todos, hagan caso y eviten generar inestabilidad sindical en este tema que es Pemex”.

Apuntó que se debe dejar de juzgar mediáticamente al ex líder petrolero y que entre en un proceso normal de su debido proceso.

“Que haya defensa, que a nadie se le diga culpable mientras no se le demuestre. Que se le dé un proceso como a todo ciudadano, a él y a cualquier otro.

“Las señales que estamos dando son muy malas, el que se puede hacer un juicio sumario a alguna persona, eso no puede suceder; para eso están los jueces; para eso debemos dejar en libertad a los jueces, para que tomen las decisiones a partir de pruebas y no a partir de exponer todo en los medios de comunicación”, resaltó.

El coordinador de los senadores priístas abundó que se han dado filtraciones muy delicadas, “incluso, a veces ni siquiera se mide el daño que hacen al debido proceso, por lo que se pueden caer casos a partir de eso”, ejemplificó.

Interrogado sobre si el PRI defendería al ex líder sindical, aclaró que no se trata de defender a nadie en particular, sino que si no se actúa con responsabilidad se podría afectar a cualquiera.

“No hablo de defensa de nadie. Yo creo que cuando ya hay una denuncia, y un señalamiento, tendrá que fincar sus propias pruebas para poder defenderse.

“No se trata de defender a ultranza. Lo que yo refiero es que si esto le sucede a alguien, mañana le puede suceder a cualquier ciudadano, y eso es lo que tenemos que evitar”, concluyó.