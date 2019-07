No quitan federales dedo del renglón

La indemnización es el punto prioritario a impulsar por los policías federales en sus negociaciones con las autoridades.

En consecuencia, los elementos de la corporación rechazan contratarse en las 11 opciones que les puso sobre la mesa su comisario general.

Al abundar sobre el tema de la indemnización, y tras llamar a “instancias internacionales” a observar lo que está ocurriendo con los policías federales, el abogado Enrique Carpizo lamentó que las autoridades estén escatimando el asunto al denunciar que se les esté negando el derecho a una legítima defensa.

“Si esto no se arregla en México tendrá que ir a instancias internacionales. Hacemos un llamado y damos por enteradas a las autoridades internacionales en materia de protección de derechos humanos para que no los dejen solos en su batalla, para que se sumen y para que puedan observar y darse cuenta de lo que aquí está ocurriendo”, dijo.

Carpizo demandó información y claridad sobre la incorporación de fuerzas policiales a la Guardia Nacional, la posibilidad de tener un diálogo con intervención de asesoría jurídica “y no la liquidación; sí a la indemnización”.

Denunció que la Policía Federal no quiera tratar con algún representante legal, amén de amenazar con cerrar el diálogo si sus elementos insistían en tener uno.

“Eso, aquí y en cualquier parte del mundo, es una violación severa a los derechos humanos, al derecho a la debida defensa.

“El que se amenace a los elementos con privarlos de la libertad, de la vida o de torturarlos, es la peor bajeza que se puede hacer. Y no es un invento ni una mentira; están los elementos dispuestos a hablar y a expresar lo que han vivido”, hizo notar.

Al abundar sobre el hecho de que las autoridades estén escatimando entre indemnización y liquidación, Carpizo hizo alusión al principio de progresividad y al de poder inclinarse por aquello que mejor beneficie a los trabajadores, es decir, el principio pro operario, cuestión que, acotó, está violentando el Estado.

“Frente a dos prestaciones, una que quita y una que da, se tiene que entregar la que da. No se está reclamando nada fuera de la ley; no se trata de un pliego petitorio arbitrario y abusivo”, subrayó el también dirigente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos Asociación Civil.

NO SE PUEDE CONTAMINAR LA GUARDIA NACIONAL: DELGADO

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, recalcó que la evaluación de los agentes federales que formarán parte de la Guardia Nacional es inamovible, toda vez que, precisó, así se garantizará que no haya problemas de honestidad o con un pasado que pudiera “contaminar” la corporación.

El diputado federal recordó el consenso político que generó la aprobación de la Guardia Nacional, por lo que condenó que por cuestiones de oportunidad política se intente descalificarla antes de tiempo.

Tal como fue aprobada por el Congreso de la Unión, la Guardia Nacional debe tener como columna vertebral la disciplina, la lealtad y el patriotismo, por lo que resulta preocupante que en lugar de buscar cómo contribuir a pacificar al país, algunos elementos de la Policía Federal intenten enrarecer el proceso de inicio con medidas extremas, abundó.

“No se puede contaminar la Guardia Nacional; se tiene que ser muy estrictos en qué elementos de la Policía Federal pasan a la Guardia Nacional.

“Hay mucha esperanza en los mexicanos, en esta nueva corporación; por eso debemos ser cuidadosos en la conformación de la misma para que cumpla con lo que todos queremos y recuperar la paz y la tranquilad de nuestro país”, subrayó en un comunicado.

El legislador destacó que los elementos policiacos tienen garantizados, desde la Constitución, sus derechos laborales, prestaciones, antigüedad y rango, porque así se aprobó en la ley de la nueva corporación; incluso, fue un compromiso que asumió también el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, Delgado Carrillo llamó a los agentes federales a privilegiar el diálogo sin chantajes o indisciplinas, “ya que esto no le conviene al país ni mucho menos a una corporación que ha contribuido a velar por la seguridad de nuestra nación”.