No me voy de México: Rosario Robles

Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), confió en que Andrés Manuel López Obrador, cumpla con las promesas que ha hecho a los ciudadanos.

“Espero que lo que prometió lo cumpla, por el bien de México. No voy a estar en contra de nadie por esta causa común que es México”.

En entrevista para Grupo Fórmula, señaló que después de que la presente administración entregue la batuta al próximo gobierno, ella permanecerá en México y que no se va a esconder.

“Me quedo en México, me iré unos días de vacaciones. No me voy a esconder. Me comprometí con las comunidades a regresar como Rosario Robles a seguir ayudando, desde la trinchera que sea seguiré luchando por lo que creo”, mencionó.

Además, señaló que con pruebas se deben castigar a las personas involucradas en la Estafa Maestra y se dijo abierta a cualquier investigación.

Reiteró que “no han sacado un sólo contrato, sólo rancho o algo que exprese que tengo más que la casa en la que he vivido desde hace 23 años, en Coyoacán y en la que estuvo Andrés Manuel López Obrador”, declaró.

La funcionaria también agradeció al presidente Enrique Peña Nieto haberle dado la oportunidad de estar al frente de dos secretarías de Estado, pese a no pertenecer a mismo partido político.

“Le agradezco el haberme dado esta oportunidad de participar en dos Secretarías tan importantes que tienen que ver con los derechos sociales de los mexicanos, a pesar de no pertenecer al mismo partido político. El haberme tenido confianza, yo siempre estaré enormemente agradecida”.