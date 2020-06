No libra López-Gatell queja por trato misógino a senadora

La Unidad de Género de la Cámara Alta recibió la queja del Partido Acción Nacional (PAN) por el trato misógino de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a su senadora Alejandra Reynoso Sánchez.

Mónica Fernández Balboa, presidenta del órgano legislativo, fue la encargada de turnarla.

En ese tenor, si bien estableció que es pleno su apoyo a los integrantes de la Legislatura en el combate a la discriminación y la violencia de género, la senadora aseveró que las acciones solicitadas serán realizadas en la medida que se acrediten, con elementos objetivos suficientes, los hechos que las sostengan.

Así las cosas, no bastó que López-Gatell ofreciera a Reynoso Sánchez, “si es que la ofendió”, una disculpa pública.

“Le pido una disculpa si le ofendí.

“Créame que no fue mi intención, pero, desde luego, el planteamiento que usted hace me ayuda a identificar en qué manera podría ser más efectivo en el futuro para no ofender a nadie más”, refirió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.