No hubo acuerdo con Duarte; es un corrupto desesperado: Osorio Chong

“Lo he dicho y lo vuelvo a decir categóricamente. No tuve contacto con Javier Duarte, con sus abogados ni con nadie de su familia. Conmigo no hizo ningún acuerdo".

El senador Miguel Ángel Osorio Chong reiteró que no hubo acuerdo alguno con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien calificó como “corrupto desesperado que trata de evadir la responsabilidad de sus actos”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, señaló: “Lo he dicho y lo vuelvo a decir categóricamente. No tuve contacto con Javier Duarte, con sus abogados ni con nadie de su familia. Conmigo no hizo ningún acuerdo”.

Explicó que él era secretario de Gobernación, y que había una pugna muy fuerte entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, “quiero decir que la relación con Yunes era bastante mala, porque él quería que se forzara la salida de Duarte y yo le decía que no se podría hacer nada por encima de la ley”.

Expuso que ante esa pugna se debía cuidar la estabilidad política de Veracruz, y que en una entrevista formal que tuvo con él le comentó: “si estás libre como tú lo comentas y no tienes culpa por todas las acusaciones de Veracruz enfréntalas, pide licencia y enfréntalas y así permites que Veracruz camine bien porque está en una situación política muy mala”.

El coordinador de los senadores priistas indicó que no pactó nada con Duarte de Ochoa, “ni siquiera estuve enterado de algún pacto con sus abogados o con él. Si Duarte tiene pruebas que las presente, pero por supuesto que no las va a tener. Si alguien negoció con Duarte, no fue la Secretaría de Gobernación”.

“Al negar públicamente pido pruebas; está muy dado a las entrevistas últimamente, que las presente. Conmigo ningún acuerdo; con nadie, ni cercano, ni lejano; con ningún familiar, con nadie”, dijo el legislador federal.

Osorio Chong comentó que tampoco conocía si la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizó ese supuesto trato. “Tampoco conocía que tuviera algún acuerdo, y si lo hicieron, lo hicieron sin que yo me enterara”, comentó.

La víspera, se dio a conocer un video supuestamente grabado el 15 de abril de 2017, día de su detención, en Guatemala, en el que Javier Duarte asegura que su detención, ocurrida un par de horas después, es un montaje debido a un acuerdo con el expresidente Enrique Peña Nieto para evitar el hostigamiento a su familia.