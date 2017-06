No hay pruebas sobre supuesto espionaje en México, afirma presidente del Senado

Pablo Escudero Morales, sostuvo que no existen pruebas de que alguna instancia del gobierno federal esté involucrada en el presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, sostuvo que no existen pruebas de que alguna instancia del gobierno federal esté involucrada en el presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos.

“Lo que tenemos claro al día de hoy es que no es el gobierno, no hay ninguna prueba que diga, insisto el propio reportero hoy decía que él no tenía ninguna prueba para acreditar que era el gobierno mexicano. Habría que hacer una investigación”, dijo en entrevista.

Valoró que la Procuraduría General de la República haya iniciado una investigación para saber si estos software “que evidentemente se han comprado para seguridad nacional están siendo utilizados de manera adecuada o no” y a quién más se les han vendido este tipo de programas.

Más tarde y en tribuna en el marco de un debate pactado, la senadora priista Graciela Ortiz consideró indignante que un medio internacional como The New York Times trate de intervenir en la agenda política del Estado mexicano, basándose en creencias y suposiciones de que el gobierno federal es el responsable del presunto espionaje.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó la supuesta práctica de espionaje contra periodistas en México y se pronunció por que herramientas informáticas informáticas de ese tipo se empleen para dar seguimiento a integrantes del crimen organizado y no a quienes denuncian los actos de corrupción en el país.

En representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Lía Limón García, llamó a los legisladores a no emitir condenas ni conclusiones anticipadas de que el responsable del espionaje es el gobierno, pues en el Congreso se debe respetar el principio de presunción de inocencia.

El diputado de Encuentro Social, José Alfredo Ferreiro Velazco, comentó que lo publicado por The New York Times sobre “el presunto espionaje” a periodistas y miembros de la sociedad civil, es un asunto que merece ser investigado, dirimido y resuelto con la mayor transparencia, por el bien de todos.

Por Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales consideró que “si alguien utilizó un software de espionaje para un propósito distinto al que estaba permitido, esa persona tiene que ir a prisión”, mientras que el diputado Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, demandó una investigación a fondo sobre el tema.

En tanto, los senadores Miguel Barbosa, del Partido del Trabajo, y la perredista Dolores Padierna, coincidieron en que se debe llamar a funcionarios federales para abordar el asunto.