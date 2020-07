No hay pleito con gobernadores; falta “creatividad” a medios: Gatell

Sobre la postura de cinco gobernadores que afirman que no coinciden con los informes de Covid-19 de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo López-Gatell dijo que son exageraciones de los medios de comunicación a los que les falta “creatividad”.

Este encabezado, expresó, apareció en algunos medios de comunicación y está exagerado.

“La creatividad se necesita estimular en algunos medios de comunicación”, reiteró el funcionario de Salud.

Y advirtió a la ciudadanía “sobre este tipo de encabezados” que tratan de poner conflicto o pleitos donde no los hay.

Entre los mandatarios estatales que supuestamente no coinciden con el trabajo del subsecretario están Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Mauricio Vila, de Yucatán; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Enrique Alfaro, de Jalisco y Adán Augusto López, de Tabasco.

El funcionario de Salud dijo que la expresión del Gobernador de Tabasco (“se lo dije al Presidente ayer. Yo ya no puedo con Gatell. Él tiene unas cifras que no sé de dónde saca”) no fue ningún pleito y que está sacada de contexto, además de haberse hecha viral después de ser grabada con un celular.

Enseguida dio una explicación sobre cómo se van conformando los niveles de riesgo del semáforo epidemiológico.

López-Gatell añadió que respetan y respaldan las decisiones de las entidades federativas.

Puso el ejemplo de Baja California cuyo semáforo fue puesto en naranja, como recomendación por la Secretaría de Salud, pero el gobierno local prefirió mantenerlo en rojo.

Si un gobierno estatal decide imponer medidas más restrictivas o relajar la situación, “excelente”, es su responsabilidad, afirmó.

Estas ideas de que hay pleitos o enconos son un distractor, añadió.