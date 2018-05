No hay plan B, no hay plan C, no hay acuerdos, no hay componenda, asegura Meade

A 58 días de la elección, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que van a ganar la batalla electoral a quienes quieren dividir, que tienen riesgo en sus propuesta, que no han resuelto el problema de la seguridad y a quienes prometen lo que saben que no van a poder cumplir.

“¡Vamos a ganar esta batalla el 1 de julio!”, dijo a sus seguidores en un acto en Atlixco, Puebla, en dónde llamó a no tener ninguna duda: “En Puebla, estamos aquí para ganar. No hay plan B, no hay plan C, no hay acuerdos, no hay componendas, el único acuerdo es por Puebla, es por los poblanos”.

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), advirtió que en está elección van por la 6 de 6: Presidente de la República, gobernador, senadores, diputados federales y locales, y alcaldes.

“No queremos gobiernos a trasmano, no creemos en reelecciones escondidas, no creemos en liderazgos que se conocen más en Polanco que en Puebla, queremos un gobierno poblano para los poblanos”, afirmó.

Llamó a que en estos 58 días de campaña redoblen esfuerzos y a salir a convencer, de que el futuro seguro para el país, es el que vamos a construir juntos: “Les pido que trabajemos como un sólo hombre, les pido que trabajemos por ese ideal, que trabajemos para que yo mero sea el presidente el 1 de julio”.

Ante el grito de sus simpatizantes: “¡Pepe presidente! ¡Pepe presidente!, aseguró que el próximo 1 de julio va a ganar de mano de las mujeres que quieren un gobierno que las ponga en primer lugar.

Refrendó que su gobierno, de ganar al elección presidencial, trabajaría en Puebla para recuperar la seguridad, un estado con inclusión laboral, en las escuelas, en la salud y en el deporte.

“Queremos un Puebla incluyente, queremos un Puebla sin apellidos en los derechos. Vamos por ese Puebla incluyente, que sepan todos que no descansaremos hasta que el último poblano esté incluido en el desarrollo. ¡Vamos a ganar por la inclusión!”, recalcó.

Además, ofreció un transporte público eficiente y moderno: “Queremos que el legado de nuestro gobierno sea que las 100 ciudades más importantes del país tengan un transporte público moderno y eficiente, con botones de alarma.

“Vamos por un transporte público del que nos sintamos orgullosos, un transporte público que sea transparente. Nunca más soluciones de transporte público que no tengan en mente a la gente, y nunca más contratos de obra pública que no sean transparentes como el segundo piso de la Ciudad de México”, señaló.

Aseguró que “en @Puebla, no solamente vamos a dar la batalla, en Puebla vamos a ganar la batalla”.