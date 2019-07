No hay ningún asomo de inestabilidad política: AMLO

"Hay una situación de mucha alegría en el pueblo y yo lo constato en mis giras porque no solo voy a os actos, me paro a comer en fondas, a los baños en las gasolineras, paso por todos los pueblos, me saludan, les da gusto que yo ande recorriendo el país, nada de rechazo", aseguró