No gustó la palabra bancarrota, pero es real: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que México atraviesa por una crisis, sin embargo ello no será obstáculo para cumplir con los compromisos que hizo durante la campaña electoral.

En entrevista, indicó que “para que no haya manipulación, que quede claro, que se oiga bien y que se oiga fuerte: voy a cumplir todos los compromisos que hicimos en campaña, no le voy a fallar al pueblo de México”.

En este sentido, López Obrador sostuvo que “hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal, y que la vamos a cambiar”.

Al respecto, dijo que a quienes no compartieron sus expresiones respecto a la situación de la economía nacional, “les ofrezco disculpa y amor y paz”, no obstante reiteró que cumplirá con todos sus compromisos, “nada más que si quiero que se tenga conocimiento del punto de partida”.

En este marco cuestionó, “¿por qué no aceptan de que fue un fracaso la política neoliberal?, que solo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia, ¿por qué no aceptarlo porque no reconocerlo”.

No les estoy diciendo que pidan perdón, agregó, sino que sean autocríticos y se acepte: se dedicaron, algunos medios de información -durante estos 30 años- a aplaudir y a callar, a obedecer y a callar.

El presidente electo puntualizó que: “he buscado la reconciliación y lo voy a seguir haciendo, porque le conviene al país, pero hay quienes no quieren que se afiance nuestro proyecto de transformación, de cambio, por eso es conservadurismo, por eso es reacción”.

Recordó que se comprometió a gobernar para todos, por lo que “el gobierno ya no iba a estar al servicio de una minoría: pues ese es el cambio, por eso no va a haber crisis”, además de que la iniciativa privada está ayudando mucho y “nos van a seguir ayudando”.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador insistió que la consulta para tomar una decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México sigue en pie y que enviará una reforma al Congreso para que no haya candados cuando se requieran consultas ciudadanas.