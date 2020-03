No fuerza pública contra bloqueadores de trenes

Al gobierno no lo presionan los bloqueos de profesores y normalistas a las vías ferreas en Michoacán y en otras entidades federativas; le bastan las mesas de negociación que la Secretaría de Gobernación mantiene con los grupos inconformes. Por ahora, unas 200.

La secretaria Olga Sánchez Cordero explicó que pese al asedio de los bloqueadores, “No nos sentimos presionados, de ninguna manera, al contrario, hemos avanzado con las mesas de diálogo en forma importante”.

Para Sánchez Cordero los bloqueos se desactivan mediante el diálogo y no con el uso de la fuerza pública.

Esa es la solución, recalcó.

“En materia de bloqueos hemos atendido los bloqueos, pero sin usar la fuerza pública, que eso es bien importante, y solamente a través del diálogo… (se resolverán las demandas)… algunas de ellas peticiones legítimas, otras no tanto, pero algunas de ellas muy legítimas, y me refiero no nada más a los trenes, en general”.

Dijo que el subsecretario Ricardo Peralta está atento el tema y que quizás sea cuesti´pn de horas para que no haya obstáculos para la libre circulación del ferrocarril.