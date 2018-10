No fue ataque directo a Norberto Rivera: ex vocero y abogado

Martínez enfatizó que no se trató de un ataque directo, "tan es así que el cardenal sigue haciendo su vida normal"

Tras los hechos ocurridos en las inmediaciones del domicilio del cardenal Norberto Rivera, el pasado domingo y de que surgieran rumores de un ataque directo en contra del cardenal; Armando Martínez, abogado del cardenal, desmintió dichas versiones y aseguró que el ataque armado no fue directo y que se trató de un ataque directo a la casa.

Señaló que no hay elementos que determinen que se trataba de un secuestro o asesinato; “la oportunidad la hubieran tenido, si este fuera el caso. El cardenal venía a celebrar la misa en un lugar público en el sur de la Ciudad de México, en el que no había vigilancia, sólo estaba un oficial de la policía bancaria. Si hubiera sido el caso, más oportunidades las hubieran tenido en otros lados”.

En el noticiero de Grupo Fórmula se informó que la línea de investigación va en torno a agresión directa de robo, y no a otra cosa. La indagatoria es por lesiones con arma de fuego que causó la muestra de un elemento de la policía bancaria. Y en se sentido fue la declaración del cardenal el día de ayer.

Por su parte, Hugo Valdemar, ex vocero del Norberto Rivera, reafirmó que no se trató de un ataque en contra del religioso.

“No hay ningún dato que apunte a un secuestro o un asesinato. La tesis que se sigue como más probable es la de un asalto. Sí fue un acto muy violento, muy planeado, con muchos elementos.”

Tan no son unos sicarios es que van y dejan al sujeto herido en el hospital de Lomas Verdes. Me parece que ningún sicario haría una cosa semejante; si el compañero se está muriendo, pues lo rematan, pero no se van a comprometer a hacer un acto de este tipo”.