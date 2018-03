No frenar investigación contra Anaya, demanda Ochoa Reza a la PGR

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que actúe conforme a derecho e investigue puntualmente las acusaciones y los hechos que se le han señalado a Ricardo Anaya de corrupción, lavado de dinero y de triangulación de recursos, y “no se detengan las investigaciones por presiones políticas”.

En un mensaje a medios, acusó al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente de ser dos caras: un mentiroso y un corrupto.

“Así no Anaya. Violando la ley, creando empresas y fundaciones fantasma. Así no Anaya. Recibiendo supuestos moches, lavando dinero y engañando al pueblo de México”.

“Así no Anaya, así no, así no se participa en las elecciones más importantes en la historia de nuestro país”, reviró el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Advirtió que hay indicios de que los recursos por los que Anaya Cortés ha sido señalado provienen de moches cuando fue diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) e insistió que es un candidato dos caras que habla de preparación académica “y hoy sabemos que es un plagiador de conferencias. Incluso, plagió la presentación que hizo al convertirse en candidato del PAN”.

Ochoa Reza sostuvo que los mexicanos merecen respeto y que aclare Ricardo Anaya todas sus actividades que han sido señaladas como ilícitas.

“Que no se detengan las investigaciones por presiones políticas. Por el contrario que avancen, la democracia mexicana requiere la certeza que sólo le puede dar la estricta aplicación de la ley en todos los casos”, subrayó.

Enrique Ochoa dijo que coinciden con todas aquellas voces que se han expresado exhortando a las autoridades de procuración e impartición de justicia a actuar frente a la comisión de los delitos, más aún de los actores que pretendan aspirar a la Presidencia de la República.

En el acto, reiteró que el PRI exige al candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que aclare todo los actos de corrupción en los que ha incurrido, los posibles moches que recibió siendo diputado federal del PAN, la creación de empresas y fundaciones fantasmas que le han beneficiado junto a su amigo Manuel Barreiro.

También, la triangulación de recursos por diversos países, incluyendo paraísos fiscales y las operaciones de lavado de dinero de las que se señala.

Reiteró que debe explicar todas las mentiras que le ha dicho al pueblo de México.

“Las mentiras han sido una constante en la vida pública de Anaya y hoy toda la ciudadanía las conoce”, añade.

Acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, entre ellos la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu y el líder del sector popular, Arturo Zamora, apuntó que el 6 de mayo de 2009, Ricardo Anaya constituyó la fundación “Por más Humanismo” que en realidad fue una fundación fantasma para recibir dinero de contratistas y para enriquecerse con recursos de dudosa procedencia.

“Anaya no ha ofrecido una sola documentación bancaria que pruebe los supuestos préstamos o hipotecas que dice haber recibido para comprar el terreno de 10 millones de pesos en mayo de 2014 cuando era diputado federal”, sostuvo.

En su declaración 3de3 de noviembre de 2015, Anaya Cortés manifestó que ganaba en promedio 96 mil pesos mensuales. La pregunta es evidente, ¿cómo le alcanzó el dinero a Anaya para comprar un terreno de 10 millones de pesos, si sus ingresos declarados eran de 96 mil pesos en promedio mensuales?, cuestionó.

“Y, ¿cómo le hizo después para vender ese terreno con una bodega, en casi seis veces el valor original, en 54 millones de pesos?”.

El líder priista dijo que hoy también se sabe que el 25 de agosto de 2016, Ricardo Anaya se benefició de un esquema financiero de lavado de dinero, construido explícitamente y de manera ilegal para depositarle 54 millones de pesos en su cuenta bancaria.

“También, está probado que Manuel Barreiro, bajo conocimiento de Ricardo Anaya, contrató a personas para ocultar la ruta del dinero, precisamente la ruta de los 54 millones de pesos en diversos países del mundo, incluyendo paraísos fiscales”, expuso.