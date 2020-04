“No es tiempo de indiferencia, sino de unión”: Papa Francisco

“Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia”, expresó al mundo el Papa Francisco durante su mensaje por Domingo de Resurrección.

“Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar (y padecen por la crisis sanitaria”, dijo.

En circunstancias nunca vividas en al menos un siglo, el Papa añadió: “Que estos hermanos y hermanas más débiles, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos”.

Como ha ocurrido con el resto de los actos respecto a la Semana Santa, el Papa Francisco ha celebrado en la Basílica de San Pedro la misa del Domingo de Resurrección sin la presencia de fieles.

Francisco oró por el mundo entero e impartió la bendición “Urbi et Orbi” a la humanidad y a toda la creación.

“Es el contagio de la esperanza: ‘¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!’”, añadió.

Francisco afirmó que no se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas.

No, dijo, no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, “abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios”.

El Papa invitó a mirar al resucitado, “que no es otro que el crucificado que sana las heridas de la humanidad desolada”.

“Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus”, agregó.

Pidió para ellos que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas. “Que conceda su consolación”.

También recordó al personal sanitario, a las autoridades y a todos los que trabajan en los servicios esenciales.

“Esta enfermedad”, dijo, “no sólo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación”.

El Papa invitó a recordar la antífona de ingreso de la Misa del día de Pascua del Misal Romano: “No temas, he resucitado y aún estoy contigo”.