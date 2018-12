No es ‘militarización’, es ‘policialización’: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que la creación de la Guardia Nacional implica la capacitación de un mayor número de elementos del Ejército para realizar tareas de resguardo, sin que ello signifique la militarización del país.

“Lo que vamos a hacer es, si vale la expresión atípica, una policialización del Ejército; es decir, capacitar al mayor número de elementos posibles, del Ejército, para realizar una tarea de seguridad pública, a través de la Guardia civil”, expresó en entrevista en la Cámara de Diputados.

Tras reunirse con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el funcionario federal comentó que de manera paralela a la creación de la Guardia Nacional, se trabaja en coordinación con la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para definir un modelo de policía nacional impulsado por los gobiernos federal y estatales.

Reconoció que el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad municipales y estatales es prioritario y “tenemos que entender que si no logramos ese mejoramiento, no tendremos capacidad para garantizar la seguridad pública, así generemos los instrumentos que generemos”.

El funcionario federal indicó que la policía fundamental en el país se llama “policía municipal”, por lo que se requiere capacitar, profesionalizar, dignificar y mejorar la condición socioeconómica de sus elementos.

Recordó que hay policías municipales en el país que ganan dos mil 900 pesos mensuales, lo cual “no puede suceder y esperar gran cosa de cuerpos policiales, cuerpos de seguridad municipales que están en esas condiciones”.

No obstante, dijo que hay un consenso muy amplio con los gobernadores para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de las policías municipales mediante la capacitación y la profesionalización.

La Guardia Nacional va a tener un mando operativo único y eso es lo que va a permitir eficientar el trabajo de esta organización que se está proponiendo al Congreso de la Unión, expresó.

Respecto a la seguridad privada, Durazo Montaño indicó que el planteamiento en la reforma constitucional que ahora está en curso es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana defina y coordine, defina las políticas y coordine el trabajo de estos cuerpos de seguridad.

Mencionó que hay alrededor de 500 mil policías privados en el país y sólo 300 mil están registrados y “medio registrados”, por lo que hay que hacer un esfuerzo para que regularicen su actividad.

“No digo que esos 200 mil policías privados anden en malos pasos, pero en una de esas, sí, porque no tenemos recursos, registros, no sabemos dónde están, no sabemos qué hacen”, comentó.

Por ello, apuntó, esta modificación constitucional va a facultar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para poner orden en estos cuerpos de seguridad y “tengan la certeza de que lo vamos a hacer”.

Confió que la Guardia Nacional transite en las Cámaras del Congreso, dado la aceptación que tiene al interior; es un instrumento imprescindible para el Gobierno de la República, a fin de garantizar el derecho más elemental y responsabilidad elemental de todo Estado, que es la seguridad de los mexicanos, puntualizó.

COMISIÓN DE DIPUTADOS AVALA EN LO PARTICULAR CREAR GUARDIA NACIONAL

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 18 votos a favor y seis en contra en lo general y particular el dictamen con cambios a la propuesta original de reformas a la Constitución Política que crea la Guardia Nacional y que tendrá como contrapeso al Congreso, con facultades para poder disolverla.

Entre recesos, protestas de activistas y críticas de la oposición, Morena y sus aliados votaron en lo particular con 20 votos en favor, mientras la oposición, que integran PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD abandonaron la sesión antes de iniciar la discusión en lo particular, por considerar que los cambios eran una simulación y llevarían sus reservas al pleno.

Según el dictamen aprobado que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política, se crea la Guardia Nacional, que estará encargada de prevenir y combatir el delito en todo el país e integrada por marinos, militares y policías federales, será enviado al pleno para su discusión.

El dictamen establece que se tendrá una institución híbrida con organización y disciplina militares, pero que estará bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.

De manera transitoria, estará adscrita por un periodo máximo de cinco años a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque en este momento no se tienen los mandos civiles necesarios.

El Congreso de la Unión podrá disolver, por mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes a la Guardia Nacional, con pleno respeto de los derechos laborales y profesionales de sus integrantes, y previa evaluación.

La Guardia Nacional quedará formalmente constituida una vez que entre en vigor la reforma constitucional y entrará en operación una vez que se apruebe la Ley Orgánica.

El Congreso tendrá un plazo de 60 días, después de que entre en vigor la reforma constitucional, para que se emita la Ley Orgánica, la Ley del Uso Legítimo de la fuerza y la Ley del Registro de Detención.

Los detenidos sólo podrán ser trasladados y puestos a disposición de forma inmediata de las autoridades civiles correspondientes, además de la elaboración de un informe inmediato.

En el marco de la discusión del dictamen y para hablar en favor, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, secretario de dicha Comisión, pidió a la oposición tener confianza en la propuesta, y les recordó que la Guardia Nacional es sólo una herramienta del Plan de Paz y Seguridad propuesta por el Ejecutivo.

Explicó que se ha planteado el diseño de un nuevo esquema de Guardia Nacional, que debe entenderse como un concepto híbrido, que toma la disciplina militar para que en lo interno este cuerpo no sea susceptible a la corrupción, y en lo externo darle la capacitación policial de proximidad y entrenamiento en derechos humanos para que responda con cercanía y brinde confianza a la ciudadanía.

“El uso de la fuerza es el último recurso que tiene el Estado para atender los problemas de delincuencia o desorden social. En Morena estamos apostando en un 80 por ciento a un tema de atender las causas sociales”, destacó.

Aseguró que quieren “devolver la paz a los ciudadanos, queremos que haya un buen desarrollo social en México y que la gente esté tranquila y esta es sólo una pequeña herramienta del Plan de Paz y Seguridad. Nuestro fin último es que haya paz, no queremos guerra, guerra ya hubo, ese no es nuestro objetivo”, afirmó.

A su vez, David Orihuela Nava reclamó a la oposición el distanciamiento que tienen con la ciudadanía y aseguró que no entienden la realidad del país más allá de las noticias que leen en la comodidad de sus casas.

“Nuestro país no puede seguir esperando a que actuemos, ya lo hemos dicho fuerte y claro, vamos a recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la Guardia Nacional no será la excepción”, subrayó.

Consideró “preocupante que estos supuestos que ustedes crean en sus mentes, les causen más temor que la realidad que hoy viven millones de mexicanos”.

En su momento, el diputado Pablo Gómez dijo que la nueva administración federal planteó una nueva estrategia de seguridad que busca distanciarse del uso excesivo de la fuerza en el pasado, por lo que la Guardia Nacional será un cuerpo profesional, en constante formación y con conocimientos en derechos humanos.

En su intervención, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero reconoció la necesidad de contar con una Guardia Nacional que esté al servicio de la población y que permita el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

“Celebro que haya coincidencia en la necesidad de que exista un cuerpo como la Guardia Nacional, que no militarice, que esté al servicio de las personas, al servicio del pueblo, que tenga por delante los protocolos, los mandatos de derechos humanos”, expuso.

Además, Palacios Cordero enfatizó que avanzar en el trabajo legislativo en la materia permitirá que se cuente con una Guardia Nacional que tenga como objetivo primordial contribuir al derecho a la seguridad de todas y todos los mexicanos, que tenga el estricto mandato de cumplir con la Constitución y respete a cabalidad los derechos humanos.

El diputado Gustavo Contreras Montes recalcó que la urgencia de conformar un ambiente de paz en México obliga a los legisladores a responder a la ciudadanía y respaldar los planteamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de su equipo de trabajo.

EN GUERRERO PASAN REVISTA A POLICÍA MILITAR QUE FORMARÁ PARTE DE LA GUARDIA NACIONAL

La Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, pasó revista al personal de la Policía Militar que entrará en apoyo a la seguridad pública y formará parte de la Guardia Nacional, una vez que el Congreso de la Unión lo apruebe.

A través de un comunicado, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, agradeció la presencia del nuevo personal militar que se integra a la suma de esfuerzos por la seguridad.

Por su parte, el delegado federal por Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dijo que con la formación de la Guardia Nacional habrá más cuerpos de seguridad para el estado.

Antes, la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, acordó acciones para reforzar la vigilancia en la Autopista del Sol y carreteras federales de Guerrero, así como proteger a ciudadanos.

En sesión celebrada en la 35 Zona Militar en esta capital, se analizaron los recientes hechos de violencia, se estableció fortalecer la vigilancia y el despliegue de operativos para revisar personas y vehículos.

A su vez, el vocero de Seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que también se revisaron la incidencia delictiva y los acuerdos con los civiles armados autodenominados comunitarios que se retiraron de Petatlán.

Asimismo, se trató el tema de los desplazados que están refugiados en Copalillo y los ubicados en la cabecera municipal de Chichihualco.