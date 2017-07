No cuenten conmigo para frente contra PRI o contra AMLO: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que no “le va entrar” a la propuesta del Frente Opositor que buscan conformar el PRD y PAN si se presenta como algo en contra de López Obrador o contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En una plática con alumnos de la Escuela de Verano del Sol Azteca, De la Fuente Ramírez puntualiza que la coalición “no puede ser un frente anti-PRI, si es así por supuesto que no cuenten conmigo. ¿Vamos a hacer un frente anti-AMLO? Conmigo no cuenten. Los frentes no son ‘anti’, son ‘pro'”.

“Yo empezaría por no llamarlo frente, eso no va ayudar, un frente no puede ser ‘anti’, deben ser pro. Vamos incurriendo en errores con un frente antialgo, es un error garrafal”, asegura De la Fuente.

Puntualiza que respaldará una propuesta de un gobierno de coalición que presente una agenda precisa.

“Debe ser una agenda no muy extensa para que en esos puntos se pueda jalar parejo, y en otros puntos, que cada quien se sostenga para mantener el reconocimiento de las diferencias y la diversidad ideológica”, añade el ex rector de la UNAM.

Expresa estar en favor de un gobierno de coalición rumbo a 2018.

“No es armar una alianza electoral, sino un proyecto de coalición al que se sume una mayoría, con puntos muy explícitos, para ganar y tener una mayoría estable”, agrega.