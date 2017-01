No creyeron a menor que llevaría una pistola: vocero de Seguridad

MONTERREY.- El menor que atacó a tres de sus compañeros y una maestra, para después atentar contra su vida en un colegio regiomontano, era aficionado a la cacería y actuó sin cómplices, aseguó Aldo Fasci Zuazua, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad en la entidad.

En conferencia de prensa, ofrecida en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal dijo que derivado de las primeras investigaciones descartan la participación de otros adolescentes en la tragedia registrada, la víspera, en el Colegio Americano del Noreste de la colonia del Paseo Residencial.

Añadió que lo único que se desprende “es la advertencia previa del agresor, Federico Guevara Elizondo, de 15 años, de que llevaría una pistola al salón de clases”, lo cual no le fue creído por quienes recibieron el mensaje vía redes sociales.

Los motivos de la agresión no están claros aún en la investigación, por lo cual pidió esperar a la revisión de pertenencias del menor, actualmente en resguardo del Ministerio Público, para las labores periciales de rigor, indicó.

Respecto al perfil del adolescente, fallecido horas después de su agresión por un disparo que se infligió en la boca, “se insiste que no hay ninguna prueba que indique que este muchacho haya estado sujeto a un tratamiento psiquiátrico, pero sí a seguimiento psicológico”, dijo.

En torno a las versiones difundidas en redes sociales “que podría haber la complicidad de algunos muchachos, que podría haber alguna complicidad, se descarta”, resaltó.

No obstante, “el responsable de los hechos sí comunicó a algunos de los muchachos que iba a llevar una arma a la escuela, no le creyeron, y esa es la razón por la que se hizo ese grupito; cuando él estaba sentado, les muestra el arma y salen corriendo y al rato se regresan muy alterados, y en ese momento es cuando saca el arma y la acciona”, refirió.

Sobre la vinculación con algunas “legiones” de jóvenes entre 11 y 17 años de edad, dijo que tampoco hay elementos, de acuerdo a indagatorias federales y estatales; “no son grupos estructurados para realizar ataques; son trolistas, es decir, incitan, pero no se organizan; es una organización horizontal”, señaló.

En tal virtud, pidió no caer en psicosis colectiva, “pero dados los acontecimientos, se le ha dado mucha difusión a estas redes que albergan a un millón de jóvenes; hay otros cientos de miles, si no es que millones, que sabrán a dónde acudir para ingresar a estas redes”.

En torno al arma, se confirmó que era del padre del menor, quien también es aficionado a la cacería de animales, dijo Fasci Zuazua, quien estuvo acompañado de los secretarios de Salud y de Educación estatales, Manuel de la O. Cavazos y Arturo Estrada Camargo, respectivamente.

“Se concluye que el arma sí pertenecía al papá del responsable de los hechos; este señor es un profesional; es una familia normal; no tiene problemas; es una familia que no tiene ninguna relación con algún incidente delictivo; no hay antecedentes; es una familia que no hemos encontrado conflictos jurídicos”, dijo.

“El padre de Guevara Elizondo es aficionado a la cacería y es poseedor de un número importante de armas, dedicadas a la cacería, muchas de ellas registradas; el resto todavía no tenemos informes de la Sedena; el muchacho también era aficionado a la cacería; por eso su destreza en el manejo de las armas”, destacó.

“Esto nos explica muchas de las cosas que sucedieron ayer”, añadió el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad en la entidad.

En el mismo contexto, indicó, se investiga la filtración de videos y fotografías en torno a los lamentables acontecimientos para, en su caso, actuar en consecuencia.

“Ya se resguardaron los teléfonos celulares y están en análisis; de los primeros respondientes y de agentes investigadores, hasta el momento ninguno de esos teléfonos ha arrojado datos que indiquen que transmitieron indebidamente esas imágenes, sin embargo, no ha concluido la investigación”, reveló.

Añadió que dicho tema es competencia federal; “todo lo que arroja la investigación será enviado a la autoridad federal para que concluyan la investigación y las sanciones”.

De haber sanciones para algún servidor público estatal, será la autoridad federal quien la aplique; “eso transparentará más la situación y las acciones, y dejará sin tela de duda cualquier posibilidad de que algún servidor público haya cometido algún ilícito”, aseguró.

“Seguimos en la postura de que es reprobable de que haya salido de ahí ese video porque está prohibido por la ley y, segundo, una indignación general, incluyendo este gobierno”, manifestó.