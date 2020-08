No conozco cubrebocas con posibilidad (orificio) para beber agua, dice Gatell

Al preguntarle sobre un twit de Joaquín López Dóriga en donde lo exhibe en un avión (al parecer en vuelo de San Luis Potosí a la Ciudad de México) sin cubrebocas, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, respondió que se lo quitó en un momento en que tomó agua.

“Me llamó la atención que le dieran tanta importancia. Hay un momento en los vuelos en el que te dan agua”, expresó, aunque admitió que en los vuelos se debe usar el tapabocas.

“El (López Dóriga) decía que estaba volando o violando los protocolos, pero hasta ahora no he visto cubrebocas que tengan la posibilidad (un orificio) para beber agua”, indicó.

Aseguró que los ha visto, “pero son anecdóticos, con un popotito”.

“Me lo quité para tomar agua”, expresó, y aprovechó para recomendar beber al menos dos litros de agua al día.

El subdirector, encargado del seguimiento de la pandemia del Covid-19, añadió que no sabe por qué les interesa tanto que alguien no use cubrebocas, aun cuando esté involucrado en la estrategia para bajar efectos del Covid-19.

López-Gatell se equivoca. Él, que les gusta tanto hablar de periodismo, pasó por alto que siendo una figura pública es fuente primordial para los medios de comunicación.

Más aún si está de por medio la salud y la protección de los ciudadanos, pues como tal debe poner el ejemplo.

El subsecretario dijo que habló con López Dóriga, que aclararon el asunto, que se llevan bien, y que incluso quedaron en que mañana le dará una entrevista.