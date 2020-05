No coman ansias, me voy cuando el pueblo quiera: AMLO

El día que el pueblo no me quiera me voy a poner a llorar… un político sin el apoyo del pueblo es como hoja seca

En franca referencia a la manifestación del viernes en varias ciudades del país en la que en sus vehículos una buena cantidad de mexicanos le pidieron dimitir, el Presidente López Obrador retó a la oposición “conservadora y corrupta” a acudir a las urnas el año próximo y en 2022 a enfrentar al pueblo que lo apoya.

“No coman ansias”, le dijo.

Prometió que si el pueblo quiere que regresen los neoliberales y corruptos se irá, pero si dice lo contrario en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados o en la votación por la revocación de mandato, se quedará hasta 2024 y luego se marchará porque es demócrata y no cree en la reelección.

“No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya… el día que el pueblo no me quiera me voy a poner a llorar… un político sin el apoyo del pueblo es como hoja seca”, dijo López Obrador bajo una ceiba en su casa de Palenque, Chiapas, en vísperas de iniciar la primera gira de trabajo en la nueva normalidad de la pandemia del coronavirus.

En su video dominical en youtube, el Presidente se felicitó de que sigan articulándose susadversarios “conservadores, muy corruptos, porque no quieren perder privilegios, y muy individualistas, con poco humanismo porque no les importa el prójimo”

Dijo respetar esa manera de pensarconservadora, así como el derecho a disentir.