Niños con discapacidad se suman a ‘gritones’ de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) dedicó su Sorteo Zodiaco Especial No. 1388 a lainauguración del Parque Infantil Inclusivo “Unidad Habitacional Siglo XXI” en Campeche, además de iniciar, a través de un Convenio suscrito el pasado 14 de febrero, la inclusión de niñas y niños con discapacidad, bajo tutela del DIF Nacional, como parte del selecto grupo de “Niños Gritones”.

El sorteo fue encabezado por Eugenio Garza Riva Palacio, Encargado de Despacho de la Dirección General de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública; así como por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; por Antonio Jesús Naime Libién, Oficial Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y por Christelle Castañón de Moreno, Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche.

En este marco, Eugenio Garza Riva Palacio agradeció a los asistentes por atestiguar una noche especial: “Hoy es un día histórico en los casi 248 años de historia de la Lotería Nacional, así como en el 2001 cumplimos con la equidad de género, hoy, se cristaliza una meta más del Gobierno federal al cumplir con la inclusión de niños y niñas con discapacidad, para que formen parte de nuestro equipo como Niños Gritones”, dijo.

Asimismo, aludió el importante aporte y experiencia de las personas con discapacidad a la vida de la sociedad y llamó a “dignificar a todas esas personas con alguna discapacidad y dotarlos de herramientas necesarias para hacer más fácil su vida. Cada uno de ellos es una lección de amor y aprendizaje conjunto”, mencionóGarza Riva Palacio.

Durante su intervención, Antonio Jesús Naime Libién reconoció a la Lotería Nacional como institución histórica además de su compromiso con la inclusión de los nuevos Niños Gritones. En este tenor, mencionó que “no hay nada mejor que una sonrisa de un niño, esa sonrisa que nos impulsa a seguir trabajando y esforzándonos. Estos niños y con su actitud, nos enseñan que todo es posible”, sentenció.

En este tenor, Antonio Jesús Naime Libién mencionó que: “Sin independencia, no hay inclusión. Eliminar los obstáculos de las personas con discapacidad para que su desarrollo sea pleno, es nuestra responsabilidad para generar espacios de convivencia familiar y fortalecer el tejido social. Esta noche es un ejemplo de ello”.

Por su parte, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas reconoció “el trabajo conjunto que llevaron a cabo laLotería Nacional, el DIF Nacional y el Gobierno de Campeche, ya que, sin la debida coordinación y el esfuerzo por alcanzar las metas, el resultado de la inclusión de esta noche no habría podido ser una realidad”, subrayó.

De igual manera destacó que su estado es el único a nivel nacional con parques inclusivos y donde se espera que en los próximos años, sea el único estado con un parque inclusivo en cada uno de los municipios.

Es importante destacar que en el Sorteo de esta noche los nuevos niños, Itzayana y Emmanuel, se integran al equipo de Niños Gritones, con lo que la LOTENAL refuerza su espíritu de inclusión, así como de ser una institución a la altura de las exigencias de los tiempos modernos.

El Premio Mayor de 10 millones de pesos correspondió al billete de signo Tauro No. 4573 cuya serie fue remitida para su venta a la ciudad de Villahermosa, Tabasco; el segundo premio de un millón de pesos correspondió al billete de signo Escorpión No. 0189; el tercer premio también por un millón de pesos correspondió al billete de signo Tauro No. 1106.

Los reintegros correspondieron al signo Tauro y número 3.