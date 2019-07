Ningún análisis de la UIF obedece a intereses personales: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), negó que haya intereses personales detrás de la indagatoria contra Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), por lavado de dinero.

“Ningún análisis de la #UIF obedece a intereses personales. Toda investigación se hace con estricto apego a la ley.

“Creo en el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Así lo he demostrado a mi paso por los distintos cargos públicos que he ocupado y así lo seguiré haciendo”, refirió Nieto.

Ello, vía Twitter.

A decir del titular de la UIF, su instrucción, y convicción personal, es mantener la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

Lo anterior, puntualizó Nieto, trátese de quien se trate.

“Sea quien sea”, hizo notar el titular de la UIF.

En su oportunidad, Beltrán denunció una venganza en su contra con la indagatoria de la que es objeto por lavado de dinero.