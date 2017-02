Niegan a Felipe Calderón entrada a Cuba

Mediante su cuenta de Twitter el ex mandatario denunció que le fue negada la entrada a dicho país

El ex presidente de México, Felipe Calderón, no pudo ingresar a Cuba debido a que autoridades de inmigración de La Isla solicitó que no lo documente.

“AMX: Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451”.

“ @ RosaMariaPaya lamentablemente no podré estar con Uds en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten”, señaló en otro tuit.

El ex mandatario mexicano viajó a la nación cubana con la intención de participar en el aniversario luctuoso del activista político Oswaldo Payá, además de que este miércoles 22 de febrero se haría la entrega del Premio Oswaldo Payá “Livertad y Vida”.