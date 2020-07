Niega Jaime Bonilla amenazar o intimidar a alcaldesa de Tecate

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, dijo no amenazar ni intimidar a Zulema Adams Pereyra, alcaldesa de Tecate, cuyo desempeño y actitud fustigó.

“Se sienten amenazados cuando le dices ‘tienes que hacer tu trabajo y tienes que venir temprano a trabajar’, y no se pueden levantar a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que quiera esa necesidad.

“Lo pueden tomar como amenaza cuando le dices a alguien ‘te tienes que poner a trabajar’; ‘¿Cómo? Si soy la alcaldesa y yo tengo mucha gente para que haga mis cosas’. No. Hay que trabajar todos los días.

“Yo quiero saber quién de Tecate me dice que la ve trabajando todos los días. Ha habido mucha inconformidad de la ciudadanía en la manera que se le ha tratado. Y aquí, en el estado de Baja California, no hay vacas sagradas. Nada de ‘porque me la paso en el salón de belleza, dándome manicure’. No atiendes a la ciudadanía, que esa es la queja que hemos tenido nosotros”, dijo Bonilla.

En cuanto al hecho de que Adams Pereyra diera cuenta de las amenazas e intimidaciones de que dice ser objeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal aseveró que “eso no funciona aquí.

“Y nada de que se vayan a quejar a México y que hagan escándalos y se hagan las víctimas, porque eso no funciona aquí.

“De todas maneras, tiene que estar trabajando todos los días, y yo espero que esté en su oficina, desde muy temprano, el lunes; el que tenga tienda que la atienda, y si no, que la venda”, puntualizó Bonilla.