Niega Delgado indicio de financiamiento ilegal a Morena

Mario Delgado arremetió contra los ex consejeros electorales Pamela San Martín y Marco Baños por alertar, a un diario de circulación nacional. que el dinero que entregó David León a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un indicio de financiamiento ilegal al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe verificar, sin esperar a una denuncia, si fue reportado oportunamente.

“Creo que esos ex consejeros son de ese grupo de ciegos que no vieron el financiamiento del caso Monex en la campaña de Enrique Peña Nieto, y que les pasó de noche también el tema de Odebrecht.

“Deberían mirarse primero al espejo de que lo que ellos no hicieron, y no tratar de confundir a la gente porque no estamos en un caso igual.

“Estamos, lo que vemos exhibido, es la aportación de un ciudadano al movimiento, como se hizo por muchos de nosotros, en distintos momentos y ocasiones, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con gasolina, con agua, con fotocopias, con distribución de volantes.

“Que se investigue, para deslindar responsabilidades, si hay algo que perseguir, pero nada más, sí; no tratar de confundir a la gente”, refirió Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.