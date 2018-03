Niega AMLO supuestos acuerdos con PRI y titular del Ejecutivo

No necesitará de actos espectaculares para legitimarse en el poder. dice

Tras reunirse con empresarios del sector manufacturero, Andrés Manuel López Obrador, abanderado presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, negó la existencia de supuestos acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o con el titular del Ejecutivo federal.

“No, no, no.

“Los que hacen esos acuerdos son los del PAN; es cosa de preguntarle al candidato del PAN cuántas veces se ha reunido con Peña, cuántas veces se han reunido en lo oscurito; sería bueno que informara cuál fue el pleito”, refirió López Obrador.

Por otra parte, López Obrador aseveró que no necesitará de actos espectaculares para legitimarse en el poder.

“No tengo necesidad de legitimarme con actos espectaculares. No soy Salinas, que metió a la cárcel a ‘La Quina’ para legitimarse; no soy Calderón, que como no ganó la elección le tuvo que dar un garrotazo a lo tonto al avispero y declaró la guerra al narcotráfico.

“Lo que estoy planteando es que tenemos que sacar adelante a México, que no haya corrupción ni impunidad, y ver al futuro; no quedarnos anclados a esta tremenda realidad que estamos padeciendo”, refirió.